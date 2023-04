Más allá de los clásicos regionales, que se juegan a lo largo y ancho del país, siempre se ha discutido sobre cuál debe considerarse el clásico más importante o grande de Colombia. En la discusión siempre están Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali; los tres clubes con más títulos, más historia, más hinchas y que despiertan más pasiones.

En los primeros años del fútbol local, los azules de Bogotá se habían posicionado en la cima, pero los años pasaron y las cosas cambiaron, dejando un protagonismo muy grande para ‘verdolagas’ y ‘escarlatas’.

Y en esta discusión, los jugadores y exjugadores tienen un papel muy importante y sus opiniones siempre dan un punto de vista que no coincide con los hinchas. Así se refleja en lo que dijeron Macnelly Torres y Máyer Candelo, dando señales de que sintieron más tensión en un duelo entre Nacional y Millonarios, sin tener en cuenta al América.

Antes de la fecha 14 de la Liga BetPlay 1-2023, justo cuando se enfrentan Nacional y América en el Atanasio Girardot, volvió a salir la pregunta de cada tanto. Pero los talentosos exjugadores, que vivieron esos partidos en el campo, dieron sus razones para afirmar que el duelo de azules y verdes es el más importante y de mayor rivalidad.

Mientras que los periodistas del programa ‘El Vbar Caracol’ dijeron que dependía de la época y momento de los equipos, Macnelly habló como ídolo y referente de una gran época de Nacional, señalando a Millonarios como el gran rival:

Intervino Máyer Candelo; referente de Millonarios, hincha del Deportivo Cali y que también tuvo un paso por América, y quiso ser políticamente correcto al decir: “Son los tres más históricos, por eso es la rivalidad con ellos. Es el orgullo de sus hinchas y de su club. Por la historia que tienen los tres, estaban pegaditos, pero Nacional cogió mucha ventaja. Pero tienen mucha fuerza los tres y las hinchadas son muy grandes”.

Macnelly se comprometió más y dijo que en Nacional disfrutan más al ganarle a Millonarios, que él también lo sintió así: “Ganarle a Millonarios. Creo que el hincha de Nacional quiere y siente más el partido contra Millonarios. A América le quieren ganar, obviamente, pero cuando el clásico es Nacional-Millonarios, el hincha se siente más. Y se sienten más las ganas y el ambiente”.

Después, Máyer sacó su corazón del Cali y vio al América como rival, pero aceptó que era más importante ganarle con los ‘embajadores’ al Nacional, incluso marcando goles:

“Para que me quisieran más, fue cuando le hice goles a Nacional, el hincha de Millos me empezó a querer. Pa’ que me quisieran de verdad los hinchas de Millos, fue cuando le hice goles a Nacional”.