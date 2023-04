En la fecha 13 de la Liga BetPlay 1-2023, se dio el empate 1 por 1 entre Atlético Huila y Millonarios, en un juego que no tuvo el ritmo ni rendimiento esperado por los capitalinos. Esto fue explicado por Alberto Gamero aceptando fallas y errores, pero un periodista de Neiva insinuó que había menospreciado al rival y la respuesta del entrenador fue contundente.

Para este encuentro, el samario decidió hacer cambios en el equipo inicialista, dejando por fuera a varios jugadores que habitualmente son titulares. Pero no puso a juveniles y dio minutos a jugadores que también pelean la titular, sin considerar que sean suplentes o un equipo secundario.

(Vea también: Video revela la verdad en la expulsión de Andrés Cadavid contra Millonarios)

“Mi equipo no fue vistoso, encontramos un buen equipo como el Huila. No fue como otros partidos que hemos tenido”, dijo Gamero para aceptar que el rendimiento pudo ser mejor. Y aunque destacó la posesión de balón, fue autocrítico con la falta de profundidad y contundencia de los suyos.

La autocrítica continuó al mencionar los errores, entendiendo que cada rival y contexto es diferente. Pero el entrenador de Millonarios explicó los cambios en la nómina, a pesar de que muchos consideran que al campo del Estadio Plazas Alcid no saltaron todos los titulares.

Gamero ya había tocado el tema de los titulares, pero un periodista insistió en eso y preguntó sobre si había subestimado al Huila. Esto no le gustó al DT, se reflejó con su cara de extrañeza y sonrisa al final de la intervención del comunicador, pero todo quedó claro cuando se dio su respuesta:

“¿Subestimar? En ningún momento”, empezó respondiendo. Después explicó que Leonardo Castro no viajó por un problema en el tobillo, que Samuel Asprilla jugó de lateral como en el clásico contra Santa Fe y justificó la ausencia de David Mackalister Silva con la velocidad que quería imprimir en el juego.

“Me extrañan esas palabras, Millonarios jugó el martes, después el sábado y hoy (martes). Es lo que no ven; los jugadores ganan plata, trabajan, pero son seres humanos y se cansan. Me extraña una pregunta de esas, no va al caso.”