La salida de Antonio Casale de RCN Radio ha causado un sinfín de reacciones en el sector del periodismo deportivo, como es el caso del analista Carlos Antonio Vélez, quien lamentó su salida durante el programa ‘Palabras mayores’.

El comentarista deportivo comentó que solo tiene palabras de respeto y admiración hacia Casale, otrora director de deportes RCN Radio.

“En el caso de Antonio Casale solo tengo palabras de respeto y reconocimiento. Él es un profesional que opina a su manera, a su estilo, podemos estar de acuerdo o no en muchas cosas, pero en definitiva fue siempre un profesional correcto. Es un hombre mu capaz, lamento mucho que la empresa pierda un talento de estas condiciones, le deseo la mejor de las suertes y le agradezco mucho por el respeto”, dijo.

Sin embargo, en el mismo discurso, Vélez se mostró emocionado con la llegada de Juan Felipe Cadavid a RCN Radio, para comandar el programa ‘En la jugada’ —junto con Eduardo Luis—.

“Por otro lado, me alegra mucho que Juan Felipe regrese a su casa, porque esta ha sido la casa y me alegra mucho más que llegue empoderado“, precisó.

Quiénes son los ‘hijos’ de Carlos Antonio Vélez en el periodismo

En el programa mencionado, Vélez indicó que tiene dos discípulos en el periodismo deportivo: Juan Felipe Cadavid y Andrea Guerrero, quien hoy en día es presidenta de Win Sports.

“Yo tengo algunos ‘hijos’, así ellos no reconozcan a su padre, profesionalmente hablando, y los veo progresar, avanzar, como ha pasado con la presidenta de Win, Andrea Guerrero, que fue mi discípula durante mucho tiempo y ahora Juan Felipe, del que siempre he creído, con el respeto de todos los demás, que es el indicado a heredar por opinión el legado que, de a poco, tenemos que ir dejando, por tiempo, o lógica natural de la vida”, indicó.

Si bien Vélez reiteró su lamento con la salida de Casale, también manifestó entender el porqué de las decisiones corporativas.

“Lamento la salida de algunos de corazón, pero también de corazón me encanta que estos chicos, a los que vi crecer y amamanté, estén en el lugar en el que están. Lo han hecho muy bien, y lo que les falta, porque son jóvenes, exitosos, inteligentes, preparados, estudian, luchan, trabajan, porque esto no es gratis, no es sencillo. Es un sentimiento agridulce, pero lo entiendo todo”, concluyó.

