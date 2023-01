Los partidos de Millonarios en la Liga Betplay de este año estarán repletos de drama y emoción, lo cual será motivo suficiente para que los hinchas no se pierdan un solo juego.

El equipo iniciará la temporada enfrentándose con el Deportivo Pasto, aunque la fecha del encuentro todavía no se conoce porque fue movida. Esto se debe a que sus contrincantes están en Perú y aun no se sabe cuando puedan viajar. Además, durante esos días también se estará jugando el Sudamericano Sub-20 y por ende, no estarán disponibles varios estadios.

(Vea también: Abecé del Sudamericano Sub 20 de Colombia 2023: calendario, equipos y grupos)

Este no es el único cambio que se ha hecho en el cronograma de la Liga, por lo que es importante que los seguidores de esta competición continúen atentos por si ocurre una nueva actualización en relación a los partidos, los cuales tendrán lugar entre el martes 24 de enero y el domingo 14 de mayo.

A continuación podrá encontrar los equipos que se enfrentarán a Millonarios, en las fechas que se han estipulado hasta el momento.

FECHA HORA PARTIDOS 25 de enero (Aplazado) Por confirmar Millonarios – Pasto 29 de enero 17:20 Pereira – Millonarios 5 de febrero Por confirmar Millonarios – A. Petrolera 12 de febrero Por confirmar Tolima – Millonarios 19 de febrero Por confirmar Millonarios – Jaguares 26 de febrero Por confirmar Once Caldas – Millonarios 5 de marzo Por confirmar Millonarios – Cali 12 de marzo Por confirmar Atlético Nacional – Millonarios 19 de marzo Por confirmar Millonarios – A. Doradas 26 de marzo Por confirmar Santa Fe – Millonarios 2 de abril Por confirmar Bucaramanga – Millonarios 9 de abril Por confirmar Millonarios – Medellín 12 de abril Por confirmar Huila – Millonarios 16 de abril Por confirmar Millonarios – Envigado 23 de abril Por confirmar U. Magdalena – Millonarios 26 de abril Por confirmar Millonarios – América 30 de abril Por confirmar Junior – Millonarios 7 de mayo Por confirmar Millonarios – Santa Fe 10 de mayo Por confirmar B. Chicó – Millonarios 14 de mayo Por confirmar Millonarios – Equidad

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Deportes, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.