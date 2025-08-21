Con el creciente deseo de mantener una vida activa y amigable con el medio ambiente, cada vez más personas se sienten atraídas por el ciclismo. Sin embargo, adquirir una nueva bicicleta puede ser una inversión considerable y su búsqueda en el mercado secundario puede implicar riesgos. Ahora, este panorama está cambiando gracias a Velominata, una novedosa plataforma digital mexicana que facilita la compra y venta de bicicletas seminuevas certificadas.
(Vea también: Dura situación afecta a usuarios de estas bicicletas en Bogotá: se quedarían andando a pie)
Según señala la misma empresa en diálogo con Pulzo, el proceso para vender una bicicleta en Velominata es sencillo y rápido. En menos de 24 horas hábiles, puedes recibir una oferta por tu bicicleta a través de un formulario online. El vendedor tiene la opción de escoger entre diferentes modalidades de venta, incluyendo crédito Velominata, consignación, saldo en tiendas aliadas o dinero rápido. Todo esto, añadiendo un elemento de seguridad y transparencia que a menudo falta en el mercado secundario.
Pero Velominata no solo se preocupa por quienes venden. Aquellos que buscan adquirir una bicicleta también encuentran un ambiente seguro y confiable en su plataforma. Cada bicicleta es sometida a una rigurosa inspección física para validar su estado, que incluye limpieza, ajustes y pruebas, antes de ser puesta a la venta. Esto se traduce en bicicletas “como nuevas” listas para rodar por la calle.
“Velominata es un modelo de negocio innovador que facilita el acceso a bicicletas de alta calidad sin la necesidad de adquirir una completamente nueva”, explicó Macarena Barroso Rivas, CEO de Velominata, dejando claro el valor agregado en términos de ahorro y conveniencia que aporta la compañía.
Esto encaja con lo que la empresa se propone hacer: llevar el ciclismo a más personas, haciéndolo más accesible. Además, la plataforma va un paso más allá y busca educar a las personas sobre los riesgos de vender bicicletas por cuenta propia y la importancia de las transacciones seguras.
En esta línea, Velominata está revolucionando no sólo la compra y venta de bicicletas, sino también la cultura detrás de ella. Promoviendo el “re-ciclismo”, la empresa incita a los usuarios a cambiar su bicicleta y sumar historias y aventuras a cada nuevo modelo que adquieren, incentivando de esta manera el uso responsable de los recursos y la economía circular.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO