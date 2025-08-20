El museo Moovil, Bikeart Gallery es un verdadero paraíso para los apasionados del ciclismo. Más allá de un simple espacio de exhibición, este lugar se ha convertido en un centro cultural que rinde homenaje a la historia y la pasión por las dos ruedas. Ubicado en el corazón de Bogotá, ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse en un universo de bicicletas antiguas, piezas de colección, y obras de arte inspiradas en este deporte. Sin duda, su principal joya es una de las bicicletas más preciadas en el país: la que fue usada por la leyenda del ciclismo colombiano, Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez, un objeto que celebra la trayectoria de este ídolo nacional.

Junto al museo de Esteban Chávez en la capital colombiana, este sitio se ha erigido como un infaltable para los amantes del deporte de las bielas y de la historia que hay detrás de todos los ídolos colombianos e internacionales, ya que también es posible encontrar libros escritos por Santiago Botero, Peter Sagan, Thomas Dekker, entre otros.

Moovil, Bikeart Gallery (calle 71 # 10-47) es un espacio que conecta la historia del ciclismo con el arte contemporáneo. En este lugar, cada bicicleta cuenta una historia y cada obra de arte refleja la emoción y la disciplina que definen este deporte. Es un destino perfecto para quienes buscan una experiencia auténtica, ya sea para admirar la evolución de las bicicletas a lo largo del tiempo o simplemente para disfrutar de un ambiente que respira pasión por el ciclismo.

Por otra parte, este espacio posee un jersey firmado por Egan Bernal, siendo uno de los atractivos principales de quienes llegan hasta allí en busca de vivir esta experiencia sobre dos ruedas y a puro pedal.

¿Cuál es el horario de Moovil, Bikeart Gallery?

Para aquellos interesados en sumergirse en la intersección del arte y el ciclismo, la galería Moovil, Bikeart Gallery ofrece un horario de atención al público de fácil acceso. El espacio, reconocido por su singular enfoque, abre sus puertas de lunes a sábado, permitiendo a los visitantes disfrutar de sus exhibiciones y colecciones en un amplio rango horario. Desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., la galería se convierte en un punto de encuentro para entusiastas de las dos ruedas y del arte.

El espacio ha sido pensado para acomodarse a diversas agendas. Operando durante seis días a la semana, la galería brinda una ventana de tiempo considerable para explorar su propuesta artística. Con una jornada continua que se extiende hasta las 6:00 p. m., los interesados pueden planificar su visita ya sea en horas de la mañana o en la tarde, asegurando que el acceso a este innovador espacio sea lo más flexible posible.

¿Quién es el dueño de Moovil, Bikeart Gallery?

El proyecto de Moovil, Bikeart Gallery, una iniciativa que fusiona arte y ciclismo en la capital colombiana, tiene a Ricardo Montezuma como su visionario fundador. Reconocido urbanista y experto en movilidad sostenible, Montezuma ha canalizado su profunda pasión por la bicicleta como medio de transporte y expresión cultural para crear un espacio único en Bogotá. Su experiencia en el diseño de ciudades más amigables para los ciclistas se materializa en esta galería, que no solo exhibe arte, sino que promueve una nueva forma de entender y vivir la urbe.

Más allá de ser un simple negocio, la galería es una extensión de la filosofía de vida de su dueño: un llamado a la acción para repensar la movilidad y la estética urbana a través del arte. Con cada exposición y evento, Ricardo Montezuma no solo muestra obras, sino que pedalea junto a la ciudad en su transformación hacia un futuro más sostenible y creativo.

