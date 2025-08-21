Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, actual delantero del Junior de Barranquilla, se encuentra en el ojo del huracán luego de ser denunciado penalmente ante la Fiscalía Seccional del Atlántico por el delito de amenazas, según recogió un documento compartido por el programa ‘La red’.

(Vea también: Millonarios tomó radical decisión con David González, quien ya no es más su entrenador)

La denuncia, presentada por Gastón Santo Marriaga González, un hombre que al parecer le prestó dinero al futbolista, detalla un presunto episodio de intimidación que habría ocurrido el pasado 12 de agosto, derivado de una disputa por el pago de intereses de un dinero prestado en febrero de 2024.

Según el documento de la denuncia, Marriaga González relata que en febrero de 2024 llegó a un acuerdo bilateral y verbal con Gutiérrez para prestarle una suma de dinero que el futbolista necesitaba urgentemente.

Lee También

El pacto incluía el pago de intereses mensuales mientras el capital estuviera en manos del jugador. Gutiérrez cumplió con estos pagos hasta abril de 2025, pero dejó de hacerlo en los meses subsiguientes, acumulando una deuda de aproximadamente cuatro meses de intereses, según se lee en el documento recogido por el mencionado programa.

El 12 de agosto, después de una comunicación telefónica, ambos acordaron reunirse en un lugar no especificado en Barranquilla para que el deportista entregara el total del capital y los intereses pendientes.

¿Qué habría dicho Teófilo Gutiérrez?

Sin embargo, el encuentro tomó un giro inesperado. De acuerdo con el denunciante, Gutiérrez se negó rotundamente a pagar los intereses adeudados, argumentando que “hiciera lo que me diera la gana”.

La tensión escaló cuando, según Marriaga, el futbolista profirió una amenaza directa: “que cualquier día me encontraban con la boca llena de moscas”, una expresión coloquial que implica una muerte violenta o un asesinato.

Acá, el documento compartido de la denuncia:

🚨 Teófilo Gutiérrez fue denunciado por un prestamista en Barranquilla por presunta amenaza de muerte 😱. El denunciante dice temer por su vida y asegura que entregó pruebas. Teo será citado por la Fiscalía en los próximos días para dar su versión. ⚖️ pic.twitter.com/CZTFvm5928 — La Red Caracol (@LaRedCaracol) August 21, 2025

Al escuchar esto, el prestamista confrontó al jugador, según contó, pero Gutiérrez se alejó rápidamente acompañado de un escolta. Marriaga González enfatiza en su denuncia que teme por su vida y la de su familia, responsabilizando directamente a Gutiérrez en caso de que le ocurra algo, y destaca el temor adicional por las posibles represalias, dado el estatus de figura pública del acusado.

De acuerdo con el programa de entretenimiento, en los próximos días Gutiérrez será citado para rendir su versión de los hechos y aclarar su situación judicial. Hasta el momento, el jugador no ha emitido ningún pronunciamiento público al respecto, lo que ha alimentado especulaciones en redes sociales y medios deportivos.

¿Cómo ha sido la carrera de Teófilo Gutiérrez?

Teófilo Gutiérrez, de 40 años, es uno de los delanteros más emblemáticos del fútbol colombiano. Nacido en Barranquilla el 17 de mayo de 1985, inició su carrera profesional en el Junior, club al que ha regresado en múltiples ocasiones y donde actualmente milita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teófilo Gutierrez (@teogutierrez_)

Su trayectoria incluye pasos por equipos internacionales como River Plate de Argentina, donde ganó la Copa Libertadores en 2015, Sporting de Lisboa en Portugal, y Rosario Central, entre otros.

Representante de la Selección Colombia en dos Copas del Mundo (2014 y 2018), Gutiérrez ha anotado más de 200 goles en su carrera y es recordado por su habilidad técnica y olfato goleador. Sin embargo, su legado también está marcado por controversias: desde expulsiones por conducta antideportiva, hasta acusaciones de indisciplina en clubes como Trabzonspor de Turquía y Racing Club de Argentina.

Este nuevo escándalo llega en un momento clave para Gutiérrez, quien regresó al Junior en febrero de 2025 luego un breve paso por el Deportivo Cali. El equipo barranquillero, bajo la dirección técnica de Arturo Reyes, busca clasificar a las fases finales de la Liga BetPlay, y la situación judicial podría afectar su concentración y rendimiento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.