Siguen las repercusiones del altercado que hubo entre los jugadores de Junior y Bucaramanga, por las polémicas decisiones arbitrales durante la victoria del conjunto barranquillero.

Uno de los protagonistas fue el extremo del Bucaramanga Kevin Londoño, quien en una entrevista con el medio Toque Sports, después del partido, señaló al segundo arquero de Junior, Jéfersson Martínez, de ser “agrandado” en la celebración de los goles.

(Vea también: Cómo es el hotel donde vive Luis Díaz con Bayern Múnich: precio por una noche de lujo en Europa)

Y es que el atacante antioqueño, que había dado de qué hablar en la zona mixta del Metropolitano con unas confusas declaraciones, dio a entender que Martínez siendo suplente no debería actuar de esa forma.

Lee También

“Lo que pasó pues obviamente no lo podemos hablar, esto es fútbol. Le quiero decir al portero Martínez que no entiendo el agrandamiento de él, la necesidad de venirnos a cantar los goles en la cara. Yo a él en ningún momento le he dicho que ha sido un portero suplente en todos lados, en Junior siempre han tenido que traer un portero por encima de él, entonces pues que le baje un poquitico, que respete, porque nunca nos metemos con él”, dijo Londoño sin pelos en la lengua.

Incluso, el jugador del ‘Leopardo’ le recordó al portero que la única vez que ha sido titular fue cuando comenzó su carrera en Envigado.

“Él ha sido suplente en todo lado, que yo recuerdo solo ha tapado en Envigado, pero bueno, esto es fútbol. Dios quiera nos dé la bendición de clasificar y que ellos también clasifiquen y ya veremos qué pasa”, precisó.

‼️ “Quiero decirle a Martínez, que no entiendo el agrandamiento de él, si es un portero que SIEMPRE HA SIDO SUPLENTE” “Junior siempre ha tenido que traer un portero titular encima de él, solo tapó en Envigado” 😳 Kevin Londoño contra Jefferson Martínez. 🎥 PasiónAuriverde IG. pic.twitter.com/oe0znVlNSz — Toque Sports (@ToqueSports) August 20, 2025

Jéfersson Martínez responde a Kevin Londoño

La pelea entre jugadores no paró y, a través de las redes sociales, Jéfersson Martínez le contestó a Londoño con una foto presumiendo de su carro marca Audi.

“Pueden intentar herir, pueden hablar y desear… pero el dolor no los hace lograr lo que yo ya construí. Feliz día, mi gente. Esta tú no la tiene”, escribió Martínez.

Pueden intentar herir, pueden hablar y desear… pero el dolor no los hace lograr lo que yo ya construí.

Feliz día mi gente 🏆🏆

Está tu no las tienes 🙈😜 pic.twitter.com/YLMqZPa0iV — Jefersson Martinez (@jmvalverde30) August 20, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z