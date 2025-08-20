Un hincha del Atlético Bucaramanga vivió una tragedia en Barranquilla durante el partido contra Junior, cuando fue brutalmente atacado a puñaladas en las afueras del estadio Metropolitano. La víctima, identificada como Jonathan Daniel Castellanos Rojas, un empresario de 30 años, se encontraba en la ciudad por motivos laborales y decidió asistir al encuentro en compañía de su esposa y un amigo. Sin embargo, al ser reconocido como seguidor del equipo visitante, fue interceptado y agredido violentamente, presuntamente por barristas del Junior.

La violencia no se limitó a las calles, ya que dentro del estadio también se presentó una riña en la tribuna occidental sobre el minuto 76 del partido. Aficionados locales detectaron a hinchas del Bucaramanga en esa zona y comenzaron un enfrentamiento que obligó a detener el encuentro temporalmente, justo cuando el marcador estaba empatado con goles de Faber Gil y Steven Rodríguez.

¿Cómo está el hincha de Bucaramanga apuñalado por barristas del Junior?

Linda Marisol Rojas, madre del joven, denunció en redes sociales lo ocurrido y responsabilizó a integrantes de las barras bravas del Junior. “ Mi hijo mayor estaba en la ciudad por motivos de negocios y, aprovechando su estadía, quiso asistir al partido en compañía de un amigo y su esposa. Sin embargo, al llegar a la entrada del estadio fue atacado sin razón alguna, lo golpearon salvajemente y le propinaron 10 puñaladas, dejándolo en estado crítico”, aseguró.

El empresario fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica. La mujer relató además que, durante la agresión, a su hijo también le robaron sus pertenencias. “El fútbol no puede seguir siendo escenario de violencia, matoneo y muerte”, reclamó. Según El Tiempo, la madre describió a su hijo como un joven trabajador y tranquilo: “Trabaja en una empresa familiar con el papá en negocios internacionales. Es educado, no es un muchacho de peleas ni de tomar. Él trabaja, es juicioso”.

La violencia no se limitó al ataque contra Castellanos. En la zona de la tribuna destinada a la hinchada visitante se reportaron disturbios que dejaron al menos diez heridos, algunos con armas blancas. La madre exigió medidas urgentes: “Exijo que las autoridades identifiquen, capturen y castiguen a los culpables y se tomen acciones para prohibir la entrada a los estadios a quienes convierten los escenarios en un campo de batalla”.

A este hecho se suma otro caso de violencia contra un hincha del Bucaramanga en Chitagá, Norte de Santander. Allí, Jonathan David Pabón fue atacado con arma blanca por tres jóvenes mientras celebraba las fiestas patronales, presuntamente por llevar puesta una camiseta del club. Actualmente se encuentra internado en una UCI, según reportó Vanguardia.

