Este lunes 18 de agosto, que fue festivo en Colombia, se llevó a cabo una nueva jornada del fútbol profesional colombiano con dos compromisos muy entretenidos que podían cambiar la tabla de posiciones.

A primera hora, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, se enfrentaron Junior y Bucaramanga en uno de los duelos más llamativos de la fecha, ya que se medían dos equipos con estilos de juego bien parecidos.

Pese a que el Junior falló un penalti por medio de Guillermo Paiva y Bucaramanga anotó primero gracias a Faber Gil, el equipo de Alfredo Arias se repuso de la situación y tuvo dos penaltis que marcó el ‘Titi’ Rodríguez, afianzando al equipo en la primera posición porque mantiene su invicto.

⚪🔴🦈 ¡Nunca den por muerto a Junior, al ‘tiburón’ le dan oportunidad y te gana! 👉 Junior le ganó 2-1 a Bucaramanga de manera agónica con doblete de ‘Titi’ Rodríguez, y sigue en lo más alto de #LALIGAxWIN con 17 puntos. pic.twitter.com/1cowqOhJBq — Win Sports (@WinSportsTV) August 19, 2025

Luego, a segunda hora, el turno fue para el Deportivo Pasto e Independiente Medellín, en el que pasó algo muy parecido al anterior caso. El cuadro ‘Volcánico’ comenzó ganando gracias a David Camacho, pero luego el polaco Fydriszewski anotó un doblete en poco más de diez minutos para llevarse el resultado a favor.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Con estos resultados del día, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

Equipo Puntos 1. Junior 17 2. Tolima 13 3. Medellín 13 4. Atlético Nacional 12 5. Llaneros 11 6. Fortaleza 11 7. Pereira 11 8. Envigado 9 9. Santa Fe 9 10. La Equidad 9 11. Deportivo Cali 9 12. Bucaramanga 7 13. Águilas Doradas 7 14. Boyacá Chicó 6 15. Alianza FC 6 16. Deportivo Pasto 5 17. Unión Magdalena 5 18. América 4 19. Once Caldas 3 20. Millonarios 1

Qué partidos quedan de la séptima fecha de la Liga BetPlay

Para cerrar esta fecha del campeonato colombiano, solo queda un compromiso, el del campeón de Colombia, Santa Fe, frente al Envigado en condición de local a partir de las 7:30 de la noche, hora colombiana.

