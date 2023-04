El gran nivel que ha mostrado Daniel Cataño tras su incidente en el Manuel Murillo Toro contra Tolima, sigue en ascenso. En este 2023 el creativo ha sido una de las piezas fundamentales en el once inicial de Millonarios, equipo que actualmente está liderando la Liga BetPlay.

Su arribo a la Bogotá le vino muy bien, pues venía de ser subcampeón con los pijaos y señalado como el principal responsable de perder aquella final ante Nacional.

El penalti que falló en dicho juego y su posterior expulsión lo convirtió en un villano para los aficionados tolimenses que nunca pierden la oportunidad de demostrárselo.

Poco se sabía de como fue la salida del volante del cuadro de Ibagué. Sin embargo, en los últimos días, el mismo jugador contó la verdad de esta situación y aseguró que no quería seguir allí. El antioqueño fue invitado a un programa radial de Caracol Radio y reveló como se dio su salida.

“Cuando pasa el tema de la final con el Tolima, yo mismo me acerco a las directivas y les comento que no quería continuar por varios aspectos. Ya llevaba mucho tiempo, todo el tema de la final había sido difícil para mi familia que estaba pasando por amenazas. Yo tenía un año de contrato con Tolima y ellos me expresan que era difícil conseguir un jugador con mis características” aseguró.

Posteriormente dio a conocer como fue su llegada a los embajadores, algo que en un momento parecía difícil.

“Yo sigo insistiendo de mis ganas de partir, le expreso al profe Hernán que no quería continuar. Los directivos me dijeron que renovara un año más pero yo les dije que no era mi intención. Llega un momento en el que me ofrecen venir a Millonarios y cumplir el contrato con ellos” afirmó.