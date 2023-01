Pese a que la periodista barranquillera y el jugador uruguayo Matías Mier se separaron hace varios meses, su relación sigue siendo recordada por algunos de sus seguidores. Incluso, recientemente volvió a mencionarse en medios de entretenimiento por la foto que publicó el deportista con su nueva novia.

Desde que dieron por terminado el matrimonio, a la comunicadora no se le ha conocido otra pareja sentimental y, al parecer, va a pasar un buen tiempo para que se dé una nueva oportunidad en el amor. No obstante, lo que sí tiene claro es que no volverá a involucrarse con un jugador de fútbol.

Melissa Martínez bromeó y rechazó a Máyer Candelo

Así lo dio a conocer este viernes en el programa ‘El Vbar’, de Caracol Radio, donde explicó que tiene algunos requisitos para el hombre que quiera conquistarla.

Todo ocurrió justo después de que el director del espacio radial, Diego Rueda, indicara que había llegado con un minuto de retraso al programa. En ese momento, le hizo una pregunta al ya retirado Máyer Candelo, quien sorprendió con su respuesta.

—Máyer, usted cuánto tiempo esperaría a Melissa— consultó Rueda.

—No, yo llevo toda la vida esperándola— contestó el exjugador.

Al escuchar su respuesta, la periodista barranquillera soltó una risa e indicó que lo iban a echar de su casa por decir eso.

“No, yo soy soltero, Melissa, por eso te he esperado siempre”, comentó Candelo nuevamente.

Con risa nerviosa, Melissa Martínez recordó a la joven que se viralizó por hacer una lista de requisitos para su pareja y mencionó que había uno que sí o sí tiene que cumplir su próximo pretendiente.

“Entre los requisitos hay uno que Máyer ya no puede cumplir: Nada de fútbol, nada de guayos, lección aprendida”, dijo y soltó una carcajada. “El resto creo que los cumplirías, todos”, agregó.

Decepcionado, Máyer Candelo indicó que él ya no estaba activo en el fútbol.

“Yo dejo todo eso, Melissa”, concluyó, antes de cerrar el tema.