Máyer Candelo, quien fue entrenador del Deportivo Cali y salió por malos resultados, confesó que uno de sus mayores anhelos era contar con Andrés Ricaurte en el cuadro ‘Azucarero’.

Luego de su brillante asistencia a Luciano Pons, frente a Metropolitanos de Venezuela, en el duelo por Copa Libertadores que finalizó 4-1 a favor del ‘Poderoso‘, Ricaurte se robó las miradas de todos los fanáticos del balompié internacional; pero, este jugador ya viene deslumbrando con su talento a los seguidores del rentado local, entre esos Mayer Candelo, quien durante su etapa como entrenador del Cali, buscó la manera de contar con los servicios deportivos del volante del DIM.

En díalogo con el VBar Caracol, Máyer confesó: “Reiterarle mi admiración. Siempre disfruto viéndolo. Cuando fui entrenador del Cali, un día lo llamé para invitarlo y decirle que ojalá algún día pueda tenerlo porque a mí me gusta el buen fútbol. Lo llamé por si se podía la opción, pero no me quedó mucho tiempo a mí para poder ofrecerle lo que buscaba. Él estaba llegando a Colombia. Yo iba a armar mi equipo para este año. Era el proyecto mío y desafortunadamente no pude”.

“Me echaron. No pude coquetearlo bien para traerlo. Me imaginaba repetir el Huila del Robles y de Ricaurte”, concluyó el ex entrenador del Deportivo Cali.

Con la humildad que lo caracteriza, Andrés Ricaurte le contestó a Máyer. “En ese momento acababa de regresar de la MLS. Estaba en Medellín en donde soy feliz. A Máyer en el Cali no le tuvieron la paciencia suficiente para que pudiera establecer algo importante para su club. Quería agradecerle por sus palabras. Siempre he tenido total admiración por él, por Aldo Leao, Macnelly, Juan Fernando Quintero, Néider. Son personas en las que uno se refleja no para imitarlos sino para aprender y buscar soluciones que ellos encontraban tan fácilmente”, dijo el jugador del DIM.