En un hecho que ha conmocionado a India y al mundo del deporte, la tenista estatal Radhika Yadav, de 25 años, fue asesinada por su padre, Deepak Yadav.

Los hechos se registraron el pasado 10 de julio en su residencia en Gurugram, en el estado de Haryana, según reportó la cadena india NDTV, que confirmó que Deepak disparó al menos cinco veces contra su hija con un revólver calibre 32, mientras ella se encontraba cocinando.

Acá, un video que muestra a la deportista asesinada en varias facetas:

Tres de las balas impactaron en el cuerpo de Radhika, quien fue trasladada de urgencia a un hospital, pero no sobrevivió debido a la gravedad de las heridas, explicó el mismo medio.

El móvil del crimen, según la confesión de Deepak a la policía, estaría relacionado con tensiones familiares y su frustración personal. El hombre afirmó sentirse humillado por comentarios de vecinos que lo acusaban de depender económicamente de su hija, quien dirigía una academia de tenis al retirarse de la competencia profesional debido a una lesión en el hombro.

Además, según BFMNews, el padre estaba molesto porque Radhika se negaba a cerrar su academia, un proyecto que representaba su independencia y pasión por el tenis.

