Mayer Candelo ha defendido en muchas oportunidades a los jugadores habilidosos, ha resaltado que desde afuera los critican en exceso y reconoce que cometió errores en su etapa como futbolista activo. Pero después de la entrevista que dio James Rodríguez, en la que pareciera justificar sus decisiones y no mostrar la autocrítica esperada, llegó el señalamiento del vallecaucano.

Así como César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid criticaron la conversación que tuvo el goleador del Mundial Brasil 2014 con Andrea Guerrero y Eduardo Luis, porque parecía entre amigos y personas que lo estaban respaldando. Lo que llevó a que Mayer señalara a todo el entorno del fútbol colombiano por llevar a que James se comporte así.

Y a pesar de que Rodríguez se mostró maduro para algunos temas, ratificándose en ciertas actuaciones y decisiones, que muchos han señalado como malas. La participación de Candelo en ‘El Vbar’ de Caracol Radio justamente apuntó a que parece un niño, poco consciente de lo que pasa en su carrera.

La indisciplina y malos comportamientos, dentro y fuera de la cancha, acompañaron gran parte de la carrera de Mayer Candelo, muchos consideran que eso truncó su potencial y limitaron su gran talento. Pues ahora, ya retirado y empezando su experiencia como entrenador, habla desde su experiencia para cuestionar a James Rodríguez:

“Como cuando yo era futbolista, no siempre puedo culpar a los demás. Yo me equivocaba y tenía que aceptar los errores, [saber] por qué mis entrenadores no me ponen. Yo era muy rebelde y no me ponían por rebelde o llegaba tarde. Si me lesiono mucho, ¿por qué me lesiono tanto?”.