Carlos Antonio Vélez y sus críticas a James Rodríguez no paran, no importa si el jugador habla ante los medios o prefiere guardar silencio. Y en esta oportunidad, después de lo que dijo el zurdo sobre su ausencia en parte de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022, el periodista volvió a cuestionarlo y dejó un mensaje fuerte.

En la entrevista que le hicieron Andrea Guerrero y Eduardo Luis López a Rodríguez, dieron un espacio amplio para hablar de la Selección Colombia y lo que desencadenó el fracaso en el camino a la última competencia orbital de mayores. Y aparte de dar su versión de las cosas, James aceptó que hubo cosas negativas.

Carlos Antonio Vélez criticó respuestas de James Rodríguez sobre las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022

En la conversación con los periodistas, James Rodríguez aceptó los errores y cosas malas que desencadenaron en la no clasificación:

“Son cosas que pasan, hicimos las cosas mal, no puede ser que no metamos goles en seis o siete partidos, creo. Con tantos jugadores buenos que tenemos, es para que metamos dos o tres goles, mínimo. Hay que asumir las responsabilidades de cada uno y aprender de todas estas cosas”.

Y comparó lo ocurrido con las clasificaciones a Brasil 2014 y Rusia 2018, afirmando que en Barranquilla se ganaba con facilidad y “era un trámite”, pero no fue lo mismo para la cita del 2022. Además, explicó: “Hubo muchos cambios, de entrenador, muchos jugadores no han ido en varios partidos. Yo no fui en varios partidos con el cuerpo técnico que había. Fue raro y extraño”.

Sobre la etapa de Carlos Queiroz en la Selección Colombia y aquella goleada sufrida en Ecuador, que desencadenó la salida del DT, James aclaró que no hubo plan para sacarlo: “Desde el 6-1, mucha gente habla muchas cosas, que peleamos con el entrenador es mentira. ¿Cómo vamos a querer perder 6-1?, es imposible con tipos que somos ganadores… Imposible que queramos perder 6-1 para que saquemos a alguien”.

Pero sobre la etapa de Reinaldo Rueda, los encontrones públicos que hubo, sus ausencias en la Copa América 2019 y varios partidos de las Eliminatorias, se notó que prefirió no dar muchos detalles y recordó que casi no lo tuvo en cuenta, aunque descartó problemas:

“Todo bien, con ninguno tuve algún problema en la Selección Colombia, con absolutamente nadie. Después jugué con él cuatro partidos, creo, es con el técnico con el que menos he jugado en la Selección. Con él no pasó absolutamente nada, me parecía una persona súper buena gente y ya está”.

Ante ese escenario y la decisión del mismo Reinaldo de no tenerlo en cuenta, porque supuestamente no era buen elemento para el grupo como suplente, Rodríguez prefirió contestar con algo de picante: “Es raro porque siempre quiero jugar, siempre quiero estar ahí para poder ayudar. ¿Que no soy un buen suplente? Es porque yo quiero jugar y tampoco voy a hacer mala cara a un compañero. Si mi compañero está jugando, yo lo voy a apoyar para que gane y si él gana, yo también gano. Entonces, soy un mal suplente [risas]”.

James Rodríguez pidió que pregunten a sus compañeros sobre tantas cosas que hablan de él para que descarten que es un mal compañero.

Debido a todas esas preguntas y respuestas, Carlos Antonio Vélez estalló en su cuenta de Twitter y citó el titular de la página de Noticias RCN sobre la falta de goles en el proceso eliminatorio para señalar a James. Pero dejó entender que le quisiera decir “¿Por qué no te callas?” como hizo el Rey de España al fallecido Hugo Chávez:

“Otra verdad a medias, y las verdades a medias son… mentiras!… ¿Por qué no hablamos de cuántos partidos nos pasamos sin marcar un gol?… Vamos a tener que parafrasear al Rey Juan Carlos con Chávez al lado…”, así dejó en el aire la interpretación de pedir que no hablara James.

Definitivamente hay mucha gente con cara de palo… esta es otra verdad a medias, y las verdades a medias son .. mentiras!

Más bien por q no hablamos de cuantos partidos nos pasamos sin marcar un gol? Seis? Siete?@NoticiasRCN

No me digan q vamos a tener q parafrasear al Rey Juan… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) May 25, 2023

Y citando su mismo mensaje, el comentarista volvió a apuntar al jugador, que está en busca de club en Europa y que piensa en las Eliminatorias al Mundial 2026. Pero después de dejar entender que mandaba a callar a James, le mandó una pregunta: “No meter goles en siete partidos es responsabilidad de TODOS. No solamente del DT o es él quien tiene la obligación de meterlos?”.

Generalmente, James Rodríguez no responde sobre las críticas o lo hace de vez en cuando y no de forma directa, pero en esta etapa que pasa por Colombia se espera que se den más salidas en los medios y pueda aclarar muchas más cosas de este tipo.