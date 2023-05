James Rodríguez dio una entrevista para Noticias RCN, teniendo una conversación distendida con Andrea Guerrero y Eduardo Luis López. Y entre muchos temas que tocó, algunos polémicos y otros ya conocidos, habló de varios equipos del fútbol colombiano.

Aunque nunca se ha sabido de qué equipo es hincha el goleador del Mundial Brasil 2014, su relación con el Deportes Tolima y sus inicios en el Envigado FC siempre han sido la respuesta rápida, cuando lo interrogan sobre el equipo de sus amores. Sin embargo, ahora dio pistas de lo que podría ser un final de su carrera deportiva en el FPC, o así lo entendieron muchos.

En uno de los casos, James habló de una ciudad en específico, en el otro se refirió al buen juego que despliegan en cancha un par de equipos. Dejando así abiertas las puertas o interpretaciones, así como ha hecho en otros casos en el fútbol internacional.

En una de las preguntas que le hicieron los periodistas a Rodríguez, quisieron indagar si se inclinaría por vestir alguna de las camisetas que compiten en el balompié local. Y recordó que siempre fue cercano al equipo pijao, además de haber militado en ‘La cantera de héroes’ en el ascenso:

“¿Por qué no? Uno no le puede cerrar las puertas a nadie, en el fútbol colombianos siempre quise jugarlo y por qué no lo puedo jugar ahora. Desde niño siempre quise ser jugador, jugué en Envigado, pero fue poco, no lo disfruté y fue todo muy rápido”.