Por estos días, James David Rodríguez está de moda en Colombia, debido a la inauguración del restaurante ‘Arrogante’, su nuevo negocio que queda ubicado en el norte de Bogotá.

En la cena de gala, el ’10’ de la Selección Colombia invitó a personalidades de la farándula colombiana como Lina Tejeiro, Lincoln Palomeque y Andrea Tovar, así como a los periodistas Andrea Guerrero y Eduardo Luis López —quien reveló el lugar secreto que tiene ‘Arrogante—.

Justamente, fue con los comunicadores que Rodríguez Rubio rompió el silencio y en Noticias RCN habló de su presente deportivo, el cual, por ahora, no está definido después de dejar Olympiacos antes del cierre de temporada.

Sin lugar a dudas, la salida del ’10’ del conjunto rojiblanco tomó por sorpresa a sus seguidores y todo Colombia, teniendo en cuenta que el creativo atravesaba por un buen momento e ilusionaba con su regreso a la ‘Tricolor’ en óptimas condiciones.

Sin embargo, la dicha para el volante duró poco, ya que, según él, recibió malos tratos y esto fue el causante real para terminar su historia en Grecia.

“Hay cosas que uno no se arrepiente y más cuando no te tratan bien, de una manera seria, o no valoran lo que has hecho”, dijo el cucuteño de 31 años.