Aunque era un secreto que se estaba manejando hace varios días, este jueves 13 de abril se confirmó que James Rodríguez no continuará en el equipo. El primero en anunciarlo fue el propio jugador, que a través de sus redes sociales dio a conocer la decisión que tomó y se despidió con un mensaje de agradecimiento para el equipo europeo por darle la oportunidad.

El club también informó que la decisión se tomó de común acuerdo; sin embargo, no se dieron muchos detalles de por qué se fue James de forma tan repentina. Lo que se sabía hasta este día es que el colombiano no aceptó la renovación con el equipo, pese a los esfuerzos del Olympiacos por retenerlo.

James no duró ni siquiera un año en el elenco griego y, en medio del escándalo por su salida, se empezaron a conocer detalles de la razón que llevó al colombiano a irse del equipo. Según el medio griego Top10, todo fue por un altercado que tuvo el cucuteño con el nuevo técnico, sobre todo después del último partido en la derrota 0-2 contra el Panathinaikos.

Por qué se fue James Rodríguez del Olympiacos

El entrenador es el francés José Anigo y le dio la confianza a James en el once titular; sin embargo, el nivel del colombiano estuvo muy por debajo de las expectativas y fue el primero en ser reemplazado en el descanso del primer tiempo, sustitución que no le gustó para nada al colombiano que salió fúrico directamente hacia el camerino, de acuerdo con el citado medio, que no mencionó nada sobre el adiós de los otros jugadores.

Después de ese partido y en el entrenamiento del lunes, el técnico Anigo se acercó a James y le lanzó un ultimátum: “Tú eres James Rodríguez, tienes que dar ejemplo con tu imagen en el campo, pero también con tu comportamiento. Quiero que salgas al campo y pidas disculpas a tus compañeros”, le habría dicho el entrenador según el mencionado portal y el periodista que lo escribió.

Οσα έγιναν στο ντέρμπι του @olympiacosfc στη Λεωφόρο, δεν μπορούσαν να γίνουν ανεκτά. Οι σταρ, πρέπει είναι τέτοιοι & λόγω της συμπεριφοράς τους & του σεβασμού στην ομάδα & τον συμπαίκτη. Ο Χάμες έκανε λάθη. Την Κυριακή & τις επόμενες ημέρες, το τερμάτισε.https://t.co/CdQg5fhhew — Nikos Kotsis (@Nikos_Kotsis) April 13, 2023

Esas palabras no le cayeron para nada bien a James, que hizo caso omiso a la orden del entrenador y se fue de inmediato para el vestuario, cogió sus cosas y sin despedirse se marchó de la sede del club. La molestia del colombiano fue por la sustitución que le hicieron con tan solo 45 minutos de partido, algo que para él es un irrespeto.

Como si fuera poco, James no asistió a la sesión de entrenamiento al día siguiente y la relación entre técnico, jugador y directivos quedó completamente rota, por lo que se tomó la decisión de no continuar con el contrato y ahora el colombiano es jugador libre y tendrá que buscar club, todo por sus reprochables actitudes y decisiones.