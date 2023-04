A James no le va a pasar lo mismo de hace un año. O al menos eso es lo que se espera con el reciente anuncio de que su contrato con Olympiacos se acabó, a falta de dos meses para que se hiciera por la vía normal.

Que el colombiano no iba a seguir en el equipo griego era un rumor del que se hablaba desde hace varios días, pero sí sorprendió que se hiciera público en abril y no en mayo o junio, cuando acaba la temporada. Sin embargo, esta decisión no es nueva en el equipo griego porque varias personas han salido así.

(Vea también: Carlos A. Vélez le cayó a James Rodríguez por irse de Olympiacos “por la puerta de atrás”)

Lo cierto es que a James Rodríguez, opciones no parecen faltarle. Con 31 años (cumplirá 32 el 12 de julio), el colombiano aún tiene mucho fútbol. Eso sí, desde hace varios años, él ha explicado que se quiere retirar joven. Mientras que se define cuál será el nuevo equipo de él, estas son algunas de las opciones con la que se especula.

Besiktas o Galatasaray : la liga turca es una que recibe a los jugadores que están dando sus últimos alientos en el fútbol. De Besiktas se sabe que hay una oferta, mientras que el rumor sobre el Galatasaray surge porque s uno de los más poderosos económicamente.

: la liga turca es una que recibe a los jugadores que están dando sus últimos alientos en el fútbol. De Besiktas se sabe que hay una oferta, mientras que el rumor sobre el Galatasaray surge porque s uno de los más poderosos económicamente. Liga de Estados Unidos: la MLS siempre ha sido una opción para James Rodríguez. Muchas figuras mundiales se han ido para allá y con 32 años, el colombiano sería una incorporación importante para ese país, hasta le han hecho propuestas millonarias. Un aspecto importante es que a James siempre le ha gustado vivir en Estados Unidos.

la MLS siempre ha sido una opción para James Rodríguez. Muchas figuras mundiales se han ido para allá y con 32 años, el colombiano sería una incorporación importante para ese país, hasta le han hecho propuestas millonarias. Un aspecto importante es que a James siempre le ha gustado vivir en Estados Unidos. Serie A : para seguir en la élite europea, Jorge Mendes, agente del jugador, tendría que mover muchas alianzas. De las ligas más importantes del mundo, al colombiano solo le falta estar en esta y siempre deja abierta la posibilidad de ir. En una oportunidad, estuvo cerca de jugar en Napoli.

: para seguir en la élite europea, Jorge Mendes, agente del jugador, tendría que mover muchas alianzas. De las ligas más importantes del mundo, al colombiano solo le falta estar en esta y siempre deja abierta la posibilidad de ir. En una oportunidad, estuvo cerca de jugar en Napoli. Liga de Brasil: varios clubes de este país han mostrado poderío económico para contar con jugadores de talla mundial y también mostraron la intención de llevarlo hace un año. Vasco da Gama, Palmeiras, Fluminense y Flamengo han estado entre las opciones, aunque la oferta más real se supo de Botafogo.

Lee También

Nuevo equipo de James Rodríguez: cuándo lo debe decidir

El adiós de James al Olympiacos se dice fue por una pelea con el técnico del equipo, razón por la que se sumaría a las polémicas de él y los entrenadores. Sin embargo, provoca curiosidad que se haya dado en un momento en el que él estaba jugando y teniendo continuidad, sin ser la gran figura.

Algo que preocupa de cara a su futuro es que James estará más de dos meses sin jugar cuando se anuncie la próxima convocatoria a la Selección Colombia.

La ‘Tricolor’ jugará dos partidos amistosos en la próxima fecha Fifa (12 y 20 de junio), sin embargo, el volante no tendrá competencia de aquí a ese momento, por lo que, lo más lógico es que no entre en la convocatoria. Aunque estos son partidos de poca importancia, sí sirven como preparación para las Eliminatorias al Mundial 2026.

(Vea también: Jorge Carrascal, llamado a reemplazar a James y ‘Juanfer’; los hizo olvidar en amistosos)

Un aspecto positivo es que Colombia empezaría a buscar variantes en el mediocampo sin él, tal como sucedió en el último juego, en el que otros futbolistas jóvenes fueron más importantes.

En caso de que el volante no resuelva su futuro antes de este tiempo, tendrá todo el mercado de fichajes europeo para buscar un nuevo rumbo que lo ponga de nuevo en actividad.