Colombia empató 2-2 ante Corea del Sur y derrotó 1-2 a Japón en compromisos con inicios discretos y segundos tiempos fulgurantes.

(Vea también: “Otra vez perdimos 45 minutos”: Carlos A. Vélez, que terminó rendido ante Colombia)

En ambos casos, los tricolores empezaron perdiendo desde temprano y terminaron sacudiéndose y poniendo en apuros al rival, lo que da a entender que el replanteo el mejor que la idea inicial.

Lo particular fue que por diversas causas no estuvieron varios de los jugadores históricos que no lograron clasificar al Mundial de Qatar 2022, como David Ospina, Juan Fernando Quintero, Yerry Mina, Juna Guillermo Cuadrado, Duván Zapata, Luis Muriel, Luis Díaz, entre otros.

Fue así como la responsabilidad recayó sobre hombres jóvenes y algunos nuevos a los que no les pesó la camiseta y que lograron mostrar otra cara del combinado patrio, como Jhon Jáder Durán, Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Déiver Machado, Diego Valoyes, Jorge Carrascal, etc.

De esta manera, el entrenador argentino Néstor Lorenzo halló una base óptima para las próximas eliminatorias, en la que su obligación será conseguir uno de los 7 cupos que dan acceso a la Copa del Mundo.

Sin embargo, a mitad de año habrá una nueva fecha doble para choques de fogueo, en los que seguramente el técnico seguirá buscando talentos que le den tranquilidad para afrontar los retos venideros y redondear el recambio.

Puntos altos de la Selección Colombia ante Corea y Japón

Garra

La escuadra ‘cafetera’ mostró actitud ofensiva, rebelde y espíritu de superación ante la adversidad, algo que se le reclamaba a la antigua Selección, que muchas veces bajaba los brazos antes de tiempo, como en las derrotas 0-3 y 6-1 ante Uruguay y Ecuador en la eliminatoria anterior, caídas que representaron su eliminación.

Con gol ante Japón, Jhon Jáder Durán, de 19 años de edad, se perfila como el delantero principal del plantel. Además, Jorge Carrascal, con 24 años, ya es capaz de echarse el equipo al hombro, como lo hizo cuando no estuvieron Juan Fernando Quintero ni James Rodríguez. Por otra parte, las caras de toda la defensa también son de proyección, lo que hace pensar en proyecto y proceso a largo plazo.

La gira demostró que Colombia puede salir adelante sin el arquero David Ospina, que no estuvo lesión; sin el volante James Rodríguez, que solo actuó 70 minutos ante Corea; y sin Falcao García, que entró en los minutos finales de cada confrontación. El relevo generacional se comenzó, como lo prometió el técnico cuando llegó, y parece ser esperanzador.