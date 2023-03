Con 36 años y llegando al final de su carrera en el alto nivel, David Macalister Silva viene dando para hablar en el FPC en los últimos años, debido a su buen nivel y protagonismo con Millonarios. Pero pareciera exagerado pedirlo para la selección Colombia, por su edad y porque se está viviendo un proceso de renovación, pero desde algunos sectores creen eso.

Periodistas como Carlos Antonio Vélez y Eduardo Luis López, exjugadores como Víctor Hugo Aristizábal, Faustino ‘el Tino’ Asprilla y Fabián Vargas, en algún momento dijeron que era injusto que ‘Maca’ no tuviera una oportunidad en el, seleccionado nacional. Pero el contexto nunca fue el ideal, sobre todo por momentos y necesidades, así que la discusión queda en un escenario hipotético.

Por lo menos, en los medios y en la afición, porque el propio volante de Millonarios dio una entrevista al programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio y expresó que sigue con el sueño de la selección Colombia. Destacando que ha sido muy bueno su nivel en los últimos años y hasta sus colegas se lo han reconocido.

Mackalister Silva no pierde la ilusión de ser llamado a la selección Colombia:

En medio del programa radial mencionado, en la tarde del lunes 27 de marzo, mientras analizaban el buen rendimiento y los goles de Macalister en el clásico contra Santa Fe, salió este debate. El que empezó a hablar del tema fue el periodista Camilo Pinto, enviado de Caracol Radio a los amistosos de selección Colombia contra Corea del Sur y Japón: “¿Puedo decir algo impopular? Macalister Silva debería estar en la selección Colombia”.

Ante estas palabras, respondió Fabián Vargas para decir que no era nada descabellado y que el jugador de Millonarios sí merecía un llamado, así sea a un seleccionado local: “¿Por qué impopular? ¿Cuántos años lleva con este rendimiento?”. En medio de la conversación, se escucharon argumentos de uno y otro lado, pero Macnelly Torres afirmó que en el pasado sí pudo ser llamado, pero en la actualidad no hay opciones: “Macalister, no sé si ahora, pero sí he defendido que debería estar en una convocatoria”.

Esto hubiera quedado como un debate futbolero de un programa radial, sin mayores novedades, pero minutos después el propio Macalister Silva habló en el mismo espacio radial, para expresar su pensamiento sobe el tema:

“Yo la no pierdo, yo la pierdo el día que Dios me diga que tengo que retirarme y estoy retirado. Ahí, lo voy a perder. De resto, no. No puedo aflojar con un sueño como ese, con algo tan especial, como debe ser, vestir la camiseta de la selección. No puedo soltarlo, no puedo negarme, no puedo darme por vencido. De ahí a que se cumpla, o no, son cosas de Dios…”

Lejos de armar polémica o mal ambiente, ‘Maca’ aceptó que siempre hay cosas para mejorar y oros jugadores pueden ser mejores, así que descartó cualquier reclamo o inconformidad pública: “¿Hablar de injusticia?, es difícil. De pronto, algo me ha faltado y cada día trato de revisarme o puede ser que, no me falte, pero haya otra persona mejor que yo en ese momento”.

Y así como habla del juego y tiene claro lo que se maneja en Millonarios, supo salir del tema con altura y dejando entender que los técnicos y seleccionadores siempre buscan lo mejor y no juzga decisiones de este tipo:

“Un técnico no va a escoger para perder o para que no le funcione. Un técnico siempre va a querer buscar lo mejor para su equipo. En algún momento me faltó algo más o, en algún momento, alguien estuvo mejor que yo”

En medio del debate y elogios de varios de los integrantes del programa radial, Fabián Vargas dijo que Macalister era el mejor jugador de los últimos años en el FPC. Ante esto, cuestionaron al volante bogotano sobre ese calificativo y habló de lo que ha recibido por su juego, tanto de sus colegas como de la prensa internacional: “Sí he tenido reconocimientos, en ‘el 11’ de los últimos 2 años en Acolfutpro…El año antepasado fui escogido como el mejor jugador de Colombia por el diario (El País) de Uruguay… Es gratificante mantenerse visible a esta edad”.

En un fútbol globalizado, con grandes promesas y nombres brillando en el exterior, con millones invertidos en jóvenes talentos, es complicado que un jugador del fútbol local se logre imponer o ganarse una oportunidad. Pero la actitud y respuestas de David Macalister Silva solo refleja profesionalismo y ningún problema ante este tema, algo que muchos de los de afuera deberían asumir de la misma forma y con humildad.