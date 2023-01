A finales de enero de 2023 se jugará el partido amistoso preparatorio entre Colombia y Estados Unidos, con una nómina local y con pocos nombres de ligas de la región. Y aunque Néstor Lorenzo intentó elegir a los mejores disponibles, que le puede aportar al equipo absoluto en el futuro, algunos reclamaron haber ignorado a David Macalister Silva.

No se puede negar que el volante de Millonarios ha tenido muy buenas temporadas bajo las órdenes de Alberto Gamero, pero su equipo ha quedado en deuda en la búsqueda del título de Liga y por eso siempre quedan dudas sobre los azules. Además, las lesiones han afectado a ‘Maca’ en varios momentos importantes y por eso se ha visto afectado el nivel del colectivo.

Sin embargo, valorando el buen juego del diestro y haciendo honor al liderazgo del capitán ‘embajador’, se dieron los reclamos de Faustino ‘el Tino’ Asprilla, Victos Hugo Aristizábal y Eduardo Luis López. Dirigiendo sus palabras a Néstor Lorenzo por los jugadores que eligió para el duelo contra los estadounidenses, dejando por fuera a Silva.

Macalister Silva no fue convocado a Selección Colombia y reaccionaron ‘el Tino’, Aristizábal y Eduardo Luis:

En medio del análisis que estaban haciendo en el programa ‘F 360’ de ESPN Colombia, ‘el Tino’ Asprilla fue muy crítico por haber ignorado a Macalister, señalando que prefirieron llamar a Daniel Cataño, también de Millonarios:

“Hacen todo al revés, no llaman a Macalister, lleva 50 años esperando, que es titular de Millonarios. Y llaman a Daniel Cataño, que es suplente, juega un partido y lo llaman. No, vuélvanse serios, hombe’, hacen todo al revés. ¿O sea, cuándo van a llamar a Macalister?”.

Y el tulueño, que es referente de Atlético Nacional, completó su análisis con algunos ejemplos de veteranos en selecciones nacionales: “No hay edad, ese muchacho está para jugar al fútbol. A Dani Alves lo llevaron con 38 años al Mundial, Cristiano Ronaldo con 38. Vuélvanse serios. Messi ganó un Mundial con 35 años. ¡Ay, hombe’! ¿Cuál edad? Eso es pura disculpa”.

Aunque aclaró que Cataño también debía estar, ‘Fausto’ fue muy duro para referirse a las injusticias que hubo en los últimos años con Silva:

“Es imposible que Macalister lleve 15 años esperando una convocatoria en la selección, jugando de titular en Millonarios, llevando a ese equipo a las finales, a ganar hace poquito y no lo llaman. Y llaman a uno que es suplente de Macalister, eso no lo entiende nadie”.

Pero no fue el único histórico de Nacional que abogó por el capitán de ‘Millos’, también lo hizo Víctor Hugo Aristizábal en el mismo programa:

“Macalister ha hecho los 2 mejores años de su vida deportiva, han sido en Millonarios estos últimos… En Millonarios ha sido muy influyente. En Ibagué era un ‘peón’ más. En Millonarios, me atrevo a decir, cuando no tiene a Macalister, es muy diferente”.

Y en su canal de YouTube, horas después de que se publicara la lista de Néstor Lorenzo, que tenía 4 jugadores de Millonarios (Álvaro Montero, Andrés Llinás, Daniel Cataño y Daniel Ruiz), Eduardo Luis se mostró molesto y decepcionado, porque no tuvieron en cuenta a Macalister Silva:

“Era un partido ideal, una convocatoria ideal, para Macalister Silva. Un futbolista y un profesional impecable. Siempre se mantiene bien atléticamente, nunca tiene un escándalo, es un buen líder, es casi un director técnico dentro del campo de juego”.

Según el narrador de Win Sports, muchos venían pidiendo al experimentado mediocampista capitalino, por eso cuestiona el llamado de Cataño y da sus razones: “Llevaron a Daniel Cataño, que no está mal, es un buen jugador, mostró crecimiento en la final recientemente. Jugó bien el partido ante River. Pero Daniel Cataño no es un niño, no es, precisamente, un pelao’”.

Después de comparar los 36 años de Silva y los 31 de Cataño, Eduardo Luis se mostró resignado, ya que se acaban las opciones y no se hizo honor al buen nivel de Macalister de las últimas campañas: “Denle el honor y el orgullo a Macalister Silva de ponerse ‘la tricolor’, dénselo a Macalister. Qué pena, pero hay una realidad, si no se lo dieron para este partido, no se la van a dar más”.

Seguramente estas opiniones darán para polémicas y discusiones, pero no se puede negar que David Macalister Silva ha sido uno de los jugadores con mejor nivel y regularidad en el FPC. Sin embargo, hay muchos jugadores en su posición y los del fútbol internacional sacan bastante ventaja.