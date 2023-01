Ya es muy conocida y debatida la salida de Giovanni Moreno de Atlético Nacional, después de volver al club por 6 meses, siendo campeón de la Liga BetPlay 1-2022, pero dejando mala imagen por lo que dijo en la rueda de prensa posterior al título. Aquellos reclamos, por el suelo y el trato al técnico Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera, llevaron a la salida del zurdo.

(Vea también: “La tristeza es enorme”: Tomás Ángel se desahogó por su ausencia en selección Sub-20)

En ese momento hubo escándalo, protestas de los hinchas y de exjugadores del club verde de la montaña, pero fuerte posición de los directivos para argumentar que el futbolista pasó los límites de comportamientos de la institución. Pero con el supuesto retiro del profesionalismo, parecía que se cerraba la historia.

Pero él nunca dijo que se retiraba de forma oficial, los rumores sobre su posible llegada a otros clubes se tuvieron en los meses posteriores. Y ahora, cuando se dice que ‘Gio’ podría volver a la actividad y jugar en el Medellín, rival de patio de Nacional, se revivió todo.

‘El Tino’ Asprilla y Antonio Casale en contra de la llegada de Giovanni Moreno al Medellín:

En medio de esta coyuntura, sin saber si Moreno llega o no al rojo paisa, el entorno del fútbol colombiano ha emitido opiniones, unos a favor y otros en contra. Pero lo que dijeron Faustino ‘el Tino’ Asprilla y Antonio Casale, en el programa ‘F 360’ de ESPN Colombia, ha sido muy duro contra Giovanni.

Según el periodista del mencionado canal y de RCN Radio, no habría necesidad de volver a jugar, justamente, en el ‘verdolaga’:

“Nadie sabe si se le va a acabar la plata a Giovanni Moreno y, si va al Medellín a jugar 6 meses, ¿también le aseguramos que no se le va a acabar la plata? Cada quien es dueño de su decisión y cada quien hace lo que quiere”.

En el mismo programa, la periodista Lizet Durán recordó que ‘Gio’ salió de Nacional porque no renovaron su contrato y no se debía poner en duda su intención de volver a las canchas. En ese momento intervino ‘el Tino’ y dejó su postura clara, olvidando que el jugador iba a seguir y que sus declaraciones, en defensa del DT, fueron los que llevaron a su salida:

“¿Pero, quién lo sacó?… ¿Es una venganza contra los directivos o contra los hinchas?”.

Lee También

Casale aumentó sus argumentos, explicando que Medellín no llamó a Giovanni, dejando entender que fue un ofrecimiento de parte del mismo futbolista:

“Giovanni Moreno no tiene que jugar más fútbol, obligatoriamente. No fue que de Medellín dijeron: Oiga, Giovanni, ¿quiere venir? No, fue que el empresario de Giovanni Moreno fue a Medellín, donde don Raúl Giraldo y le dijo… ¿Por qué tiene que trabajar (ahí)? Llévelo a otro lado, ¿qué necesidad que tiene que ser en el Medellín? Reitero, cada quien hace lo que quiere”.

En el mismo panel del programa de ESPN Colombia estaba Víctor Hugo Aristizábal, ídolo histórico de Nacional, que dijo que jamás hubiera jugado en el rival de patio: “Hay jugadores de jugadores, yo en Nacional, yo soy Nacional”. Mientras que ‘el Tino’ recordó que lo llamaron del Medellín y él siempre prefirió al ‘verdolaga’ de su corazón: “Me llamaron en 2003, me llamaron del Medellín… Cuando volví a Nacional, fue porque me llamaron del Medellín y yo dije: No, juego más bien en Nacional”.

Antonio Casale quiso dejar en manos de Giovanni su decisión, y lo que puede significar, ese ‘cambio de camiseta’ entre los históricos de Antioquia: “Cada uno es dueño de sus decisiones”. Pero Faustino Asprilla advirtió que perdería todo el cariño de los hinchas del equipo más veces campeón del fútbol colombiano y que eso era una venganza contra la hinchada:

“Nadie está diciendo que sea malo, que juegue en el Medellín, que se quede eternamente y que el estadio lo pongan a nombre de él. El problema es que aquí es una venganza, contra los hinchas, que no tienen nada que ver. Aquí es un amor eterno, ese amor eterno, si él se pone esa camiseta, se va a acabar. Y tiene que pensar en el día de mañana”.

(Lea también: “Me gustaría jugar en Millonarios”: Macnelly Torres da duro golpe a hinchas de Nacional)

Para cerrar el debate, en contra de las opiniones que también daba la periodista Pilar Velásquez y el exjugador Fabián Vargas, Antonio Casale hizo un par de preguntas para poner en duda que Giovanni Moreno no tendría la necesidad de volver a las canchas en el Medellín: “¿Jugar en el Medellín, pa’ qué? ¿Giovanni Moreno, qué tiene que demostrar?”.

La polémica sigue en el aire, ‘Gio’ no ha anunciado oficialmente que quiere llegar al Deportivo Independiente Medellín, parte de los seguidores de Atlético Nacional están prevenidos por esta posibilidad y en los medios el revuelo sigue.