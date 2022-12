Faustino ‘Tino’ Asprilla es quizás uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol de Colombia. Sus gambetas, velocidad y goles lo llevaron a jugar en diferentes equipos de Europa y eso le permitió ser reconocido a nivel mundial. Aunque también era distinguido por sus excéntricos gustos y buenas fiestas.

El nacido en Tuluá jugó al fútbol en una época donde el narcotráfico sembró el terror en el país con ataques en diferentes ciudades capitales con mucha influencia en la política y la economía. El deporte no fue ajeno a ello e incluso se ha rumorado que el balompié nacional recibió recursos de actividades ilicitas para obtener títulos.

Incluso, se ha llegado a decir que Pablo Escobar, el conocido como el capo del narcotráfico en la década de los 80, era el dueño de Atlético Nacional, que ganó el primer título de la Copa Libertadores para Colombia en 1989.

Al respecto, ‘Tino’ Asprilla fue invitado al programa ‘La sala de Laura Acuña’ y allí habló sobre lo que fue ese rumor y desmintió si llegó a recibir dinero de la mafia.

“Eso es pura mentira. A mí nunca me pasó que ningún narcotraficante me diera órdenes para jugar al fútbol. Nunca tuve nada que ver y ese cuento de que Pablo Escobar era el dueño de Atlético Nacional es mentira. No me tocó y en el Cúcuta tampoco, fueron los equipos donde jugué en Colombia. Jamás me pasó algo así”, expresó.

Finalmente, recordó a Andrés Escobar, el jugador que fue asesinado después de marcar un autogol con Colombia en el Mundial de Estados Unidos 1994 contra Rumania. Aunque nunca se comprobó quienes fueron sus asesinos, se ha dicho que los narcotraficantes de la época lo mandaron a matar.

“Yo recuerdo a Andrés que era un amigazo, un tipazo. Él vivía a la vuelta de mi casa, Aristizábal y yo no teníamos carro y él siempre pasaba por nosotros para ir al entrenamiento. Él era muy puntual y me recogía a las 6:30, pero yo bajaba trasnochado y él me esperaba furioso porque siempre iba tarde, me regañaba todo el camino. Siempre me advertía que no iba a pasar más por mí, pero siempre me recogió”, contó.

