El clásico entre Independiente Santa Fe y Millonarios, válido por la Fecha 10 de la Liga BetPlay 1-2023, dejó como ganador al equipo azul y tuvo como gran figura a David Mackalister Silva; autor de los 2 goles de su equipo. Pues, el volante y el técnico Alberto Gamero fueron a la rueda de prensa y el tema de las lesiones no pasó inadvertido.

(Vea también: Millonarios venció a Santa Fe y memes acabaron con J. Silva; caras de Mackalister ayudaron)

Aparte de las bajas por convocatorias a las selecciones; Juan Pablo Vargas (Costa Rica), Álvaro Montero (Colombia) y Óscar Cortés (Colombia Sub-20), los ‘embajadores’ no cuentan con una larga lista de jugadores por lesiones y decisiones médicas. Óscar Vanegas, Omar Bertel, Stiven Vega, Leonardo Castro, Luis Carlos Ruiz y Jader Valencia, entre los principales.

Pero en el triunfo contra Santa Fe, del pasado domingo 26 de marzo, al final del primer tiempo salió lesionado Fernando Uribe. Algo que lleva a que muchos se preocupen, ya que se viene el tramo final de la Liga, el inicio de la Copa Sudamericana 2023 y el calendario está confirmado con partidos cada 3 días. Panorama muy malo para no tener a ninguno de los delanteros titulares al 100% (Uribe, Castro, Ruiz y Valencia).

Cuál fue la reacción de Mackalister Silva, por pregunta que le hicieron a Alberto Gamero de lesionados en Millonarios

Por esta razón, cuestionaron al DT sobre el caso de Fernando Uribe y él respondió, dando un parte parcial del caso del pereirano y lo que espera que ocurra con los otros que están ausentes:

“Fernando me manifestó una molestia en el aductor y, como le pregunté si, de pronto, él quería seguir. En esto, tenemos que mirar al ser humano. Él, como jugador profesional, quiere seguir, pero no sabe las consecuencias. Y hoy, era un partido en el que tenía jugadores para hacerlo (el cambio), para cuando él saliera, como (Ramiro) Brochero y también como terminamos; con Cataño como un ‘falso 9’. Yo fui el que decidí: No va. Porque no queremos que llegue una lesión más dura. Dios quiera que sea una lesión pequeña, pero sí salió con una molestia”.

Lee También

En una pregunta más puntual y detallada, el periodista Mauricio Gordillo, del medio partidario ‘LosMillonarios.Net’ hizo todo el recuento del escenario: “Las ‘balas ofensivas’ siguen cayendo. No tenemos a Ruiz, a Castro, a Uribe. Vamos a jugar domingo-miércoles-domingo hasta el 14 de mayo. ¿Qué espera usted del departamento médico, de los jugadores, para tratar de suplir esas bajas, mientras que vuelven?”.

Mientras llegaba el cuestionamiento, Mackalister no evitó hacer cara, tal vez de incomodidad por la situación, desacuerdo con la pregunta o una reacción particular cuando mencionaron el cuerpo médico de Millonarios. Las risas y gestos que hizo, no fueron normales, por lo menos en medio de la pregunta de un comunicador a Gamero y no a él.

Lo cierto es que, los gestos no pasaron inadvertidos y hay muchas interpretaciones, que solo las sabrá el jugador bogotano y aún no hay una aclaración. Pero el entrenador samario sí se refirió al tema y dejó entender que no hay afán ni angustia, ya que es algo que se puede solucionar y no hay bajas de gravedad:

“Nos está pasando, pero la tranquilidad que tenemos, es que no son lesiones de mucho trabajo. Son lesiones que pasan y le pasan a cualquier jugador. Pido que se recuperen rápido, pero, con el respeto que se merecen los que están lesionados, yo siempre pienso en los que están bien. A esos son los que yo miro, los que están bien. Me parece que, a pesar de tener casi 8 jugadores por fuera, 3 en selección, el equipo ha respondido a las expectativas. Si logramos mantener lo que estamos haciendo, meternos a los cuadrangulares y recuperar a esa gente, vamos a ser muchos mejores”.

(Lea también: Diego Herazo marcó su primer doblete con Tolima: hinchas de Millonarios lo extrañan)

Gamero fue claro y dijo que no iba a buscar culpables en el departamento médico o en el área de preparación física, solo piensa en trabajar en la recuperación y en los jugadores que están aptos y que pronto van a nutrir la nómina de los azules.

Pero en el tema de discusión, algunos dicen que la reacción de David Mackalister Silva se dio entre las caras y gestos, debido al dolor por el golpe que sufrió en la cabeza y que dejó gran ‘chichón’ en la parte izquierda de su frente. Pero no se vio como algo casual y muchos especulan con las razones de su molestia.