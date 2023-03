Segundo partido que Santa Fe pierde en el año en condición de local, esta vez fue 1-2 ante Millonarios en el clásico capitalino 311, por la décima jornada de la Liga BetPlay 1-2023.

Harold Rivera habló en conferencia de prensa post partido y allí culpó de la derrota a los errores individuales que se cometieron, los cuáles “Millonarios cobró”. Además, confesó que jugó 25 minutos con un jugador menos tras la lesión de Fabián Viáfara, cuando ya se habían cumplido las sustituciones.

Qué dijo Harold Rivera en rueda de prensa de Santa Fe, luego de derrota ante Millonarios

La razón de la derrota: “Cometimos errores que no debíamos cometer y Millonarios nos cobró. Quizás tuvimos algunas situaciones de gol. Fueron errores consecutivos y ellos nos marcaron muy temprano en el segundo tiempo. Ahí se convierte en otro partido y Millonarios se repliega. Lamentablemente sufrimos la lesión de Viáfara que nos tocó jugar con un hombre menos 20-25 minutos, que estuvo más por presencia que por lo que nos pudiera aportar”.

Errores concretos: “Lamentable porque no queríamos perder el clásico y aparte si fuera por merecimiento no debimos haber perdido el partido. No se pueden cometer errores en esta clase de partidos pero también hicimos cosas buenas. Sambueza, Wilfrido y Enamorado. Perder este partido duele bastante”.

Intentó igualar el partido con los cambios: “Néyder iba a entrar de extremo pero ahí se nos lesiona Viáfara y me toca decirle que vaya de lateral, que ya lo había hecho ahí. La idea era mantener la misma figura. A Kelvin (Osorio) lo mandamos a tratar de sacar la pelota y que (Iván) Rojas que estaba expuesto con amarilla, colaborara al ataque. Abrí la cancha con los extremo pero con un hombre menos se dificultaba un poco“.

Lo que viene para Santa Fe: “Lo importante es que todos estén bien porque todos van a participar y jugar. Quizás algunos deban responder con el torneo local cuando toque viajar al exterior por algún compromiso. Se quiere rendir en las dos competencias y en el torneo local clasificarnos. Hoy queríamos ganar para acercarnos y el viernes tendremos un partido contra Boyacá Chicó que es muy complicado. Hay que mirar corregir y saber que hay que hacer la autocrítica, el análisis y pensar en el próximo partido que es Chicó”.