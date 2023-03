Para los aficionados y espectadores no vinculados con Millonarios, el empate 2 por 2 con Águilas Doradas de Rionegro dejó emociones, siendo un juego con intensidad y muchos cambios. Pero para los azules fue un partido que dejó malas sensaciones, molestia y críticas a Alberto Gamero.

Sin embargo, las palabras de Lucas González, técnico del equipo antioqueño, solo tuvieron reconocimientos y elogios para el equipo azul de Bogotá y para su técnico. Teniendo un contexto especial, por la relación que tienen por algunos conversatorios y capacitaciones de entrenadores de fútbol.

También hay que entender que el mismo entrenador de los dorados ha sufrido críticas y cuestionamientos de colegas, como Jorge Luis Pinto, y de personajes de los medios deportivos. Por eso, también hay que resaltar que Gamero devolvió los elogios y reconocimientos a González.

Elogios de Lucas González a Millonarios y Alberto Gamero:

En la rueda de prensa oficial, posterior al partido que quedó 2 por 2 en el Estadio El Campín, el entrenador de Águilas empezó su intervención enalteciendo al rival:

“Fue un partido durísimo, era exactamente lo que esperamos. Me adhiero a la gente que piensa que Millonarios, no solamente es el mejor equipo de la actualidad del fútbol colombiano, sino el mejor de los últimos 3 años.Es un equipo que juega muy bien, tiene muy claro lo que hace, busca encontrar ventajas, intenta dominar a través del balón”

En la explicación de González, destacó que Millonarios modifica lo que hace en los partidos, con los mismos jugadores, sus funciones y por las órdenes de Gamero: “Ellos inician muy bien, nos marcan los 2 goles, muy rápido. Pero, afortunadamente, pudimos ajustar y hacer los cambios que necesitábamos”.

Y después de hablar del juego, el joven estratega contó que, por medio de una compañía externa de estadísticas y estudios de fútbol, comprobaron que Águilas Doradas es el equipo que más domina el balón, hasta la fecha 8 de Liga BetPlay 1-2023. Pero no habían jugado contra los azules, que tienen la misma fórmula y estilo.

Ante el escenario del partido y el plan que diseñó González, volvió a elogiar a su colega nacido en santa Marta: “Cuando tenemos el balón, es difícil que nos lo quiten, por ahí pasó la clave para darle vuelta a un resultado, que era muy complicado, en una plaza como esta, con una hinchada espectacular y con un entrenador que es muy bueno y sabe lo que está haciendo. Pudimos ajustarlo y por eso logramos empatar el partido”.

En la rueda de prensa indicaron que Lucas González le había dado cursos al samario, pero él aclaró cómo ha sido su relación: “Yo no le dicté cursos a Alberto Gamero, suena como si él me hubiese contratado para que le diera cursos a él. Y eso no pasó”.

En ese punto, González explicó que se fue de Colombia en 2010 y no se tenían cursos para entrenadores de fútbol, pasó por Australia y por Cataluña, formándose como entrenador y formador. Por eso, creó un centro de formación para entrenadores de fútbol en Colombia y en medio del confinamiento, por la pandemia del COVID-19, empezó a crear contenido teórico sobre su conocimiento.

Justamente, en ese contexto se dio el vínculo con el actual DT de Millonarios:

“Me invitaron a una ponencia y a una charla, en un congreso en el que había mucha gente y en ese congreso estaban Alberto Gamero, Harold Rivera, Santiago Escobar, entre otros entrenadores. Después de ese congreso, ellos me contactaron y empecé a hacer cursos de manera virtual. Y, desde que estamos en pandemia, Alberto Gamero ha estado en todos los cursos que hemos hecho”

Y para cerrar la serie de elogios, González destacó los ánimos de crecer y formarse que tiene Gamero:

“Que alguien, al nivel de Alberto Gamero, que ha ganado todo lo que ha ganado y ha dirigido lo que ha dirigido en el fútbol profesional, siga pensando en formarse; es admirable. Se lo dije antes de que yo estuviera en esta posición, que es un ejemplo para los entrenadores que estamos empezando y venimos de atrás”.

También hubo mensajes y reconocimientos del técnico de Millonarios para el de Águilas Doradas, exaltando su presencia en el FPC: “Esto favorece al fútbol colombiano, mucho más que él es un colombiano. Con Lucas tengo una amistad de antes de la pandemia, con muchos conversatorios y diálogos.

Es una persona que sabe, que estudió, que se capacitó y para el fútbol colombiano es muy bueno, tener a una persona como él”.