Después de haber empatado con la suplencia de Millonarios en casa, en partido que despertó muchas críticas en contra de Atlético Nacional, el equipo paisa volvió a ganar y lo hizo con categoría sobre Deportivo Pereira. Pero más allá del triunfo y el marcador 2 por 0, la reaparición de Sebastián Gómez en la titular dejó mucho que hablar.

(Le puede interesar: Venga que no es pa eso: juniorista le pegó jalonazo a ‘Bolillo’ para tomarse una foto con él)

En un principio, porque se le notó mucho mejor que en el partido contra los ‘embajadores’, cuando ingresó en el complemento y no pudo aportar lo necesario para el triunfo. Pero también porque, al haber sido elegido como la figura del partido, declaró ante los micrófonos de la transmisión oficial y despertó suspicacias y críticas con sus palabras.

Para algunos aficionados, incluso los ‘verdolagas’, el volante mandó un ‘vainazo’ a sus compañeros para que jugaran siempre así y se notara que juegan en un grande como Nacional. Pero otros, sobre todo los rivales, sintieron que le mandó fuertes mensajes a los grandes rivales por afirmar que estaba en el “más grande de Colombia”, con el contexto de haber jugado contra Millonarios y previo al clásico contra Independiente Medellín.

Declaraciones de Sebastián Gómez, de Nacional, que despertaron reacciones de todo tipo

Después de agradecer a los periodistas de Win Sports, por haberlo elegido como el mejor del partido, dijo que todo el equipo merecía el premio y que esta vez jugaron como se merece la hincha del verde paisa:

“Así es que tiene que jugar Nacional: Con carácter, con personalidad, demostrando en todas las canchas que es el equipo más grande de Colombia. Felicito, como capitán, a todos los muchachos, porque hicimos un gran partido y nos llevamos 3 puntos”.

(Lea también: Jarlan Barrera abandonó partido de Nacional entre lágrimas, hinchas están preocupados)

‘Seba’ también felicitó al grupo médico y de preparación física, porque volvió de la lesión en buen nivel. Pero después subió el tono para hablar de lo que debe hacer el más veces campeón de Colombia en todas las canchas, como un llamado de atención:

“El que está en Nacional es porque tiene condiciones, es bueno, pero eso hay que demostrarlo. Eso no se puede quedar en los entrenamientos. Hoy, un equipo con personalidad, que tiene que jugar así acá, en el Atanasio y en todo el país, en cualquier cancha. Ese es el ADN de Nacional, el que al hincha le gusta y lo que a nosotros nos gusta hacer”.

Aunque le preguntaron por la primera fase de Copa Libertadores 2023, Sebastián Gómez quiso poner el foco en el clásico paisa: “Vienen cosas importantes, viene la Copa Libertadores. Creo que hay que pasar la página, viene el clásico el sábado. Vamos a recuperarnos y a preparar ese partido tan importante, que hay que ganar, como todos los partidos en Nacional; hay que ganarlos”.

Y para finalizar, como para que no queden dudas de lo que el capitán de Nacional quería que los rivales supieran, y también algunos compañeros, repitió el calificativo y sentimiento de su club:

“Hoy somos líderes, hay que ratificarlo, pero el equipo está muy comprometido, sabe lo que nos estamos jugando, sabemos la obligación que tenemos de estar en el equipo más grande del país y me parece que así tenemos que seguir. La curva de rendimiento nos está cogiendo en alza y esperamos ratificarlo en lo que viene”.

Lee También

Las palabras no pasaron inadvertidas, ya que algunos señalaron que las palabras eran para los propios jugadores ‘verdolagas’: “¿La indirecta es para el DT o para algunos compañeros?”, “El último jugador que le queda a Nacional con el ADN ganador”.

Otros aficionados del equipo paisa dedicaron las palabras a los rivales, en especial a Millonarios: “Macalister Silva, ¿eres tú?”, “El único grande del país”. Y hubo rivales de la Liga Bque respondieron con fuertes calificativos contra Gómez: “La lengua es el azote del…”, “Ni le pudieron ganar a la suplencia de Millonarios”, “bocón”.

Lo llamativo es que no es la primera vez que pasa, en 2022 tuvo una serie de declaraciones similares, que también se entendieron como indirectas a sus compañeros, como ‘pullas’ a los rivales y que antecedieron a un clásico Nacional vs. Medellín en la Liga Betplay. Así que no fue por ‘calentura’ y es claro que la personalidad del volante lo hace especial en el grupo.