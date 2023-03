Lo último que esperaban escuchar los hinchas de Atlético Nacional, eran buenos conceptos y deseos de victoria del técnico Paulo Autuori para Millonarios, de cara al juego de Copa Libertadores 2023 contra Atlético Mineiro. Justamente, eso fue lo que hizo el DT, después de resaltar que los azules son un buen equipo, que le sacó un empate con suplentes en el Atanasio Girardot.

Precisamente, Alberto Gamero puso suplentes en su visita al ‘verdolaga’ para darle importancia al partido de torneo internacional, que podría significar el pase a la fase de grupos de la Libertadores. Una razón más que encontraron los aficionados para cuestionar las palabras de su entrenador, considerando que la titular no pudo contra un equipo lleno de suplentes.

En un principio, la rueda de prensa de Autuori estuvo enfocada al juego de su equipo y dijo que hicieron las cosas bien, así muchos no lo consideren así en la afición y en los medios:

Según el experimentado DT, su equipo mereció llevarse la victoria y mandó en el partido la mayor parte del tiempo de juego, pero Millonarios supo oponerse a la propuesta de Nacional y el brasileño terminó elogiando lo que hizo el equipo de Bogotá

“A partir de los 20 o 25 minutos, el juego fue de nosotros y podríamos sacar un resultado que queríamos, la victoria. Pero el rival se ha metido bien al partido, ha defendido. Y aprovecho para desearle a Millonarios un buen viaje y buen partido por Libertadores y que represente bien a Colombia en este partido decisivo, para que esté involucrado en la fase de grupos, porque lo merece”.

Y aunque sabe que deben empezar a ganar y convencer, el entrenador del ‘verdolaga’ resaltó la tendencia de no estar perdiendo y explicó lo que falta para empezar a tener los resultados y el buen juego. Obviamente, resaltando el regreso de Sebastián Gómez, después de su baja por lesión:

“Nosotros no tenemos que no perder, tenemos que ganar. Pero creo que estamos en el camino, son análisis que generan una tendencia y nosotros vivimos de tendencias. Para que esto pase, ganar partidos, es fundamental la construcción y meter la velocidad que metimos al final del juego, en los últimos 30 minutos. Eso tiene que ver con características de los jugadores y por eso he hablado del tema de Gómez y sus características que generan dinámica, fluidez en el juego, acelera y es más sencillo para los delanteros”.