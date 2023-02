A falta de un partido aplazado, Deportivo Cali y Águilas Doradas de Rionegro le dieron un ‘cierre parcial’ a la Fecha 5 de la Liga BetPlay 1-2023 y lo hicieron con empate 1 por 1. En un partido muy interesante, por lo menos hasta que jugaban 11 contra 11, los antioqueños se fueron arriba, apenas iniciaba el segundo tiempo y muy rápido llegó el empate del local.

Sin embargo, la noticia no está en que el equipo de Jorge Luis Pinto no gana en lo que va del año, sumando 3 empates por Liga y el restante por Copa. Tampoco se puede resaltar que el equipo de Lucas González sigue invicto, con 2 victorias y 3 empates. Lo llamativo y que dio mucho para hablar, fue lo que dijo el técnico del ‘verdiblanco’ sobre su rival de turno, en la rueda de prensa posterior.

Desde la presentación de Pinto y Germán Mera, capitán del Cali y que estuvo al lado del técnico, se notaba que iba a estar ‘caliente’ su comparecencia ante los medios. Cuando el jefe de prensa del equipo ‘azucarero’ pidió que hablaran “fuerte”, Pinto dijo que si el tema era de volumen o de contenido.

La primera pregunta, en la que se esperaba que Pinto hiciera el balance del 1 por 1 visto en Palmaseca, le dio la oportunidad a Pinto para tocar 3 aspectos. El primero tuvo como centro de atención el partido “duro y exigente de parte y parte”, además de la búsqueda del arco de Águilas Doradas y las falencias del Cali a la hora de definir.

Siguió la referencia a los cambios y modificaciones que el santandereano hizo durante el juego, buscando el triunfo y las variantes con el equipo que contó el ‘verdiblanco’ en cancha y banco. Pero el tercer tema, con mayor detalle, vehemencia y polémica, lo abordó Pinto así:

“Tengo que decirlo, con mucho respeto y franqueza. Hacía, por lo menos, 30 años, en el fútbol colombiano, no vi lo que se vio hoy. A mí me asombra que ustedes, los periodistas, no pregunten eso. ¡Qué vergüenza lo del partido de hoy! Hacía 30 años no veía en Colombia, lo que vi hoy; Marruleros, parar el partido, echar el balón pa’ fuera, meter las camillas. Todo eso es triste…”.

La respuesta ya había sido dura con lo que hicieron los jugadores de Águilas Doradas, cuando se quedaron con 10 jugadores en el campo, para no darle ritmo y que Deportivo Cali no se impusiera. Sin embargo, la idea de Pinto fue señalar al joven González y lo hizo de una forma muy dura:

“Si el señor Lucas González, viene a hacer eso en el fútbol colombiano, es mejor que se vaya. Con todo respeto, me gustaría decírselo, como se lo mandé decir en la cara. Nosotros quemamos esa etapa, aquí hubo una etapa funesta, del fútbol colombiano, después cambió el fútbol; se hizo pulcro, se hizo sano, se acabaron todas esas cosas…”.

Y el discurso siguió, pareciera que Pinto quisiera ‘cazar pelea’ de cara al futuro, ya que este tipo de declaraciones las ha hecho en su carrera cuando tiene rivalidades marcadas. Pero es extraño, porque con el equipo dorado o el joven entrenador no se tienen antecedentes:

“Lo que vi, hoy, una vergüenza. Ustedes son testigos, no me vayan a decir que no fue así. Y me encantaría que hubiera estado alguien de la Dimayor, pa’ que hubiera visto el partido. Lo que se permitió hoy, lo que se hizo en parar el partido, tirarse al piso, tirar la pelota, pasarse la pelota de un lado pal’ otro, no cobrar, caer siempre al piso. Eso hay que acabarlo, en el fútbol…”.

Jorge Luis Pinto buscó respaldo en los periodistas y los invitó a que vieran, de nuevo, las acciones del partido. Además, sentenció con voz firme: “Eso hay que acabarlo del fútbol colombiano, eso no es fútbol”.

El experimentado entrenador del Deportivo Cali no generalizó, ya que aceptó que Águilas Doradas también exhibe buen fútbol, pero no lo hizo en el estadio del ‘verdiblanco’:

“A ratos lo hace bien, yo no estoy diciendo que Águilas juega mal, juega por ratos bien. Pero no hacer lo que hizo hoy, es que no fue 4, 5 o 6 veces. Fueron, por lo menos, 40 veces, y se le permitió. Considero que debemos ser críticos”.

Seguramente este será un nuevo debate y polémica en el FPC, porque Lucas González también tendrá respuesta para su colega y el dueño del equipo antioqueño, José Fernando Salazar, tampoco le huye a los problemas y polémicas cuando se trata de su equipo o algo que le molesta de los protagonistas del fútbol.