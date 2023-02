Deportivo Cali no pudo ganar en el regreso de su hinchada al estadio, el cuadro ‘azucarero’ volvió a empatar, en esta ocasión fue 1-1 ante Águilas Doradas y si bien todavía no ha perdido en el campeonato local, tampoco sabe lo que es ganar y de nueve puntos posibles, solo ha logrado tres.

Tras el empate, el profesor Jorge Luis Pinto expresó su opinión y se mostró muy disconforme por lo hecho por Águilas Doradas: “Lo digo con respeto y franqueza, hacía por lo menos 30 años en el fútbol colombiano, no vi lo que se vio hoy y a mí me asombra que no pregunten de eso, qué vergüenza lo del partido de hoy; hace 30 años que no veía eso: ‘marrulleros’, parar el partido, echar el balón para afuera, meter las camillas; es triste”.

De paso le dejó su mensaje al entrenador de Águilas Doradas: “Si el señor Lucas González viene a hacer eso en el fútbol colombiano es mejor que se vaya, con todo respeto. Me gustaría decírselo en la cara, como se lo mandé a decir. Nosotros quemamos esa etapa. Hubo una etapa funesta en el fútbol colombiano y después cambió. Se hizo pulcro, sano, se acabaron esas cosas. Pero lo que vi hoy, una vergüenza. No me vayan a decir que no fue así”.

Además, agregó: Me encantaría que hubiera estado alguien de la Dimayor para que hubiera visto lo que se hizo y lo que se permitió: parar el partido, tirarse al piso, pasarse la pelota de un lado para otro, no cobrar, caerse siempre. Eso hay que acabarlo en el fútbol colombiano, eso no es fútbol. No digo que Águilas juega mal, no, por ratos lo hace bien, pero no hacer lo que hizo hoy, es que no fueron 4, 5 o 6 veces, fueron por lo menos 40 veces y se les permitió. Considero que en eso debemos ser críticos”.

Finalmente habló sobre el desarrollo del partido: “Fue un partido duro, exigente, de parte de y parte, lo buscamos los noventas minutos, de pronto apresurados en algunos momentos, tuvimos buenas opciones de gol, donde ‘x o y’ razón se nos fue; buscamos el arco rival constantemente, presionamos al contrario. Fue un partido de buena manera para mí, bueno, faltó el gol y poder irnos con el triunfo. Los cambios para darle más descanso a los jugadores; la idea era una presencia ofensiva, de pronto nos apuramos en los últimos minutos”.