Lo hizo durante una conversación con Eva Rey, en la que ella le leyó un trino en el que Mejía despotricaba de él y que el manizaleño no vio porque lo tiene bloqueado.

Londoño, que contó que su relación con Mejía se dañó cuando hacían el ‘Pulso del Fútbol’, no respondió a lo que dijo el periodista vallecaucano, sino que contó una anécdota de cuando él le dio trabajo a Mejía, en la época en que era director nacional de deportes en Todelar, y este le pagó de mala forma.

“En el año 85 me llama Javier Giraldo Neira. Javier Giraldo Neira fue la persona que me dio la oportunidad a mí en el periodismo. Y me dice: ‘Mire, tengo un amigo que lleva cuatro años sin cobrar porque lo echaron de RCN. Y contigo, porque piensa distinto, pueden hacer una buena dupla’“, empezó narrando.

(Vea también: “Niño malcriado”: Iván Mejía, duro contra James, por nueva pataleta en pleno partido)

Le dijeron que se trataba de Iván Mejía y él lo contrató, contó. No obstante, tiempo después se enteró de que Mejía estaba intentado que lo sacaron del cargo.

“Hablaba con don Bernardo Tobón de la Roche para que me echaran. Pero don Bernardo me lo decía. Cuando a mí Caracol me vuelve a llamar, me llama don Bernardo y me dice: ‘¿A quién dejo de director nacional?’ Y le dije: ‘Deje a Iván Mejía, que lo necesita’, y lo deja director nacional”, agregó Londoño.

Lee También

Según el periodista de Manizales, su colega incluso lo llamó para agradecerle y le dijo que era “el mejor tipo del mundo”. Pero al día siguiente, cuando comenzó a dirigir, Mejía habló mal de Londoño en el programa. “Entonces, qué esperanzas”, concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Desnúdate con Eva Rey🎬 (@des_coneva)

Por qué pelearon Iván Mejía y César Augusto Londoño

Aunque en Caracol Radio hicieron una buena dupla haciendo el ‘Pulso del Fútbol’, terminaron enemistados por las diferencias que tuvieron. Incluso, Mejía, en repetidas ocasiones, ha hablado mal de su colega.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.