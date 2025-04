James Rodríguez es centro de comentarios en México a raíz de la expulsión con el Club León, en el duelo de Liga ante Monterrey, el cual perdió la ‘Fiera’ por 0-2.

Si bien la roja que recibió el volante colombiano en el minuto 69 no afectó el resultado del partido, lo cierto es que el conjunto verde no pudo remontar el marcador al quedarse con un hombre menos. De hecho, León se vio superado por los ‘Rayados’, con Sergio Ramos y el colombiano Nelson Deossa como protagonistas.

Finalizado el encuentro, un periodista mexicano captó el momento exacto en el que James Rodríguez salió del estadio Nou Camp y allí se evidenció su malestar con lo ocurrido, pues sus guardaespaldas lo estaban esperando y no quiso dar declaraciones.

César Augusto Londoño, a través de su cuenta de X, compartió la grabación en la que se expone a James Rodríguez y señaló que la continuidad del ’10’ en León no está asegurada, teniendo en cuenta que la institución de Guanajuato no participará en el Mundial de Clubes de 2025.

“James Rodríguez no tardó en abandonar el estadio tras su expulsión ante Monterrey, que ganó 2-0. Lo esperaron sus guardaespaldas y no dio declaraciones. Se fue molesto. Hoy se especula en México sobre la posibilidad de no querer seguir. No estar en el Mundial de Clubes un motivo”, escribió Londoño.