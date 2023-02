Deportivo Cali y Águilas Doradas serán los equipos encargados de cerrar la jornada cinco de la Liga BetPlay, el cuadro ‘azucarero’ con el regreso de su público busca su primer triunfo en el torneo, mientras que el equipo de Lucas González quiere seguir confirmando su buen estado de forma.

El equipo ‘verdiblanco’ pese a que no ha ganado en este inicio, sigue estando invicto, llega a este compromiso mostrando una gran mejoría en el torneo, estuvo muy cerca de conseguir los triunfos ante Once Caldas y Nacional, pero por cuestión de detalles no pudo sellar las victorias.

Para este compromiso, el profesor Jorge Luis Pinto presenta novedades en el grupo de convocados, su principal ausencia continúa en el sector defensivo con la baja de Kevin Riascos, John Vásquez deberá pagar fecha de sanción por su expulsión ante Atlético Nacional y Juan José Mina que regresó del Sudamericano Sub-20 no fue convocado por decisión técnica; por otra parte, el ex Fortaleza Adrián Parra recibe su primer llamado con los ‘azucareros’.

Estos son los jugadores convocados por el profesor Jorge Luis Pinto para enfrentar a Águilas Doradas por la fecha 5 de la liga.

Águilas Doradas será un rival de mucho cuidado para el Deportivo Cali, el equipo dorado llega invicto, sumando ocho puntos de doce posibles y con muchos méritos, en los cuatro partidos que ha disputado enfrentó rivales de jerarquía como Atlético Nacional y Junior y no cayó ante ninguno, además triunfó ante Tolima y contra Once Caldas en Manizales.

El duelo de mañana contará con la particularidad de que la hinchada del ‘azucarero’ podrá volver a su estadio luego de pagar las fechas de sanción por el incidente sufrido el pasado semestre en Tuluá, se espera una buena cantidad de hinchas, incluso ya hay varias tribunas agotadas en el tema de boletería.

¿A qué hora juegan Deportivo Cali y Águilas Doradas?

Los ‘azucareros’ y el equipo ‘dorado’ se enfrentarán este lunes 20 de febrero a partir de las 8:05 de la noche en el estadio Deportivo Cali ubicado en Palmira en un duelo correspondiente a la fecha 5 de la Liga Betplay.

¿Dónde se puede ver el partido?

El duelo entre Cali y Águilas se podrá observar a través del canal Win Sports + que está disponible en todos los cables operadores del país en señal básica y HD.