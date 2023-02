En el cierre de los partidos del domingo 19 de febrero, Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional empataron en un partido interesante, con oportunidades, llegadas, salvadas y algunas polémicas arbitrales. Aunque Paulo Autori se mostró conforme, por el partido que jugaron varios de los jóvenes que mandó al campo, cargó contra el VAR y le molestó la pregunta de un periodista.

La imagen que dejó el DT brasileño, no llevándose el crédito por la Superliga 2023 y afirmando que el mérito era para los técnicos que tuvo el ‘verdolaga’ en 2022, cambió de forma radical 3 días después de aquel buen gesto. Y volvió, como ya lo había hecho en los primeros partidos del año, a cuestionar decisiones arbitrales y contestando con vehemencia a los periodistas.

El duelo contra los bumangueses, dejó un par de polémicas en contra del verde paisa; la lesión de John Duque por una entrada de Gonzalo Lencina y la acción de gol anulada a Brahian Palacios por un supuesto fuera de lugar de Tomás Ángel. En la primera jugada en cuestión, algunos consideran que era para roja, y en la segunda se discute que la intervención del delantero no obstruía la visión del portero.

Autuori destacó el juego de los 2 equipos en cancha, resaltó que su idea era poner a los jóvenes y empezó con sus respuestas fuertes al dirigirse a los “expertos del fútbol” que critican el juego de su equipo. Esto por el calendario tan pesado, sin tiempo para descansar ni entrenar:

“Jugamos en 11 días, 4 partidos, no entrenamos y solamente recuperamos. Y me pregunto a mí mismo; ¿Por qué los expertos en fútbol, que analizan, cómo nosotros mejoramos sin entrenar? La respuesta es sencilla; Actitud de los jugadores, ganas de jugar hacia adelante. Pero no veo a los analistas, analizar ni hablar de actitud…”.