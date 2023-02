La noche se vistió de verde y el ambiente, lleno de euforia, auguraba un partidazo en el estadio Atanasio Girardot. Los dirigidos por Paulo Autuori se jugaron más que una final: fue la credibilidad al proyecto deportivo que plantea el estratega brasileño, pero también, la casta de “el equipo más ganador de Colombia”.

Tras un partido difícil en el que el Deportivo Pereira mostró un gran juego y logró irse arriba en el marcador en tres ocasiones, el “rey de copas” demostró, una vez más, la sangre de campeón, remontando un marcador en contra de 3 a 1 con las individualidades de Tomás Ángel y Dorlan Pabón, quienes anotaron por duplicado para darle la victoria y la Superliga al equipo paisa.

Paulo Autuori dijo a quién le dará su medalla de la Superliga

Tras el encuentro, la figura del partido, Tomás Ángel y el técnico, Paulo Autuori, comparecieron ante los medios. El estratega dejó un mensaje muy significativo:

“Esto, acá, no es mío [la medalla de campeón], y quiero enviar un mensaje para el profe [Hernán Darío] Herrera, para [Pedro] Sarmiento y para ‘Piscis’ [Restrepo]: los espero en Guarne, porque esto es suyo, no mío, por lo que hicieron en el primer semestre”, expresó, valorando la importancia que tuvieron esos técnicos en el equipo antes de su llegada.

Además reconoció que en el primer tiempo el equipo no entró de la manera correcta a competir: “Entramos para jugar un partido de fin de semana con los amigos. No estuvimos en la cancha” declaró el técnico de Nacional, puesto que el equipo no mostró actitud en un mundo “extremadamente competitivo”.

Sin embargo, también reconoció que para la segunda mitad el equipo compitió y jugó como se había planteado antes del encuentro, presionando en el área rival y con carácter, pues así, generó buenas sensaciones en ese período “Estoy contento por el segundo tiempo de los jugadores, no solamente por el título: porque es importante para la historia del club” expresó el brasileño.

Para Paulo Autuori, la manera como sus dirigidos afrontaron el periodo complementario fue un aviso de lo que ha venido trabajando: “El mensaje está claro, el tipo de juego que queremos hacer y hay que tener jugadores comprometidos en competir, jugar bien y competir”, declaró, de manera contundente.

De esta manera el técnico del nuevo súper campeón del fútbol colombiano, dejó claro que este título “no le cierra los ojos” pues, por el contrario, “le abre los ojos”.

Por el momento, los jugadores, cuerpo técnico e hinchas pueden festejar un nuevo título para Atlético Nacional, pues ya el desarrollo de la campaña y los resultados, demostrarán los planteamientos en el juego que Paulo Autuori quiere desplegar en el equipo de la capital antioqueña.