Según se ha indicado, desde la vuelta de Paulo Autuori a Atlético Nacional para rematar el año 2022, se ha hablado de un proyecto a largo plazo y con objetivos locales e internacionales. Sin embargo, el entorno del equipo paisa no es el más favorable, por temas externos a lo deportivo y que han empeorado con los resultados del remate de la temporada anterior y el inicio de la presente campaña.

Tal vez por esta situación, quedando eliminados anticipadamente en la Liga BetPlay 2-2022 y con malos resultados en el inicio de la edición 1-2023, el DT brasileño ha quedado señalado por los medios y los aficionados. Pero él mismo cree que hay mucha ansiedad y afán por títulos, sin tener en cuenta todo lo se ha planeado hacia el futuro y el proceso para lograrlo.

La atención oficial previa al partido de ida, a jugarse en el Hernán Ramírez Villegas, tuvo un inicio tranquilo y hasta con un deseo de feliz año de Autuori a los periodistas y protagonistas del fútbol colombiano. Pero con el pasar de las preguntas y palabras de los comunicadores, el DT de Nacional fue subiendo el tono.

Pero cuando el periodista Mauricio Vargas, de RCN, indicó que “la hinchada de Nacional urge un título, un logro”, a pesar de que el título de liga llegó a mitad del 2022, el experimentado DT tuvo una respuesta dura y haciendo un llamado de atención a los medios:

“¿Tú crees que en el fútbol, 6 meses son un tiempo largo? Hay que tener cuidado con algunos términos, que nosotros que tenemos responsabilidad, o sea los profesionales [del fútbol] y profesionales de la prensa, meten. Yo no acepto hablar, en el fútbol, de drama. No lo acepto, es un deporte y nos estamos olvidando de eso. Si uno mira, por ejemplo, que se habla con facilidad enorme de ganar la Libertadores, no hablo de Nacional, hablo en general, vamos a entender que muchos equipos de tradición, con mucha capacidad financiera para inversiones, se quedan 38 años, 12s año o 21 años sin ganarla”.