Teófilo Gutíerrez habló para los micrófonos del Vbar Caracol, y aunque tocó miles de temas importantes, su discurso con relación a su último club marcó un precedente importante.

La salida de Teo en Deportivo Cali dejó mucho para hablar. Sin duda alguna, desde su llegada a la ciudad caleña, el atacante fue la pieza más fundamental. Además, en poco tiempo, logró robarse los corazones de los hinchas verdes, pues acompañado de Rafael Dudamel, alzó una Liga BetPlay.

Sobre su estadía en el rival acérrimo del América, mencionó: “Excelente, estoy en la historia del Cali, donde han pasado grandes jugadores. Agradecerle a su parte médica, a todos los trabajadores del club por su cariño, todavía hablo con ellos por videollamada. No me conocían y tenían una mala impresión de mí por lo que decían tus colegas, pero me conocieron y se llevaron una buena impresión mía”.

Sobre su salida del equipo Azucarero, mencionó: “Uno tiene que ser consciente cuando la institución no tiene un peso. Cuando te piden que ayudes a la institución, yo soy un agradecido. En ese momento el Cali estaba muy mal económicamente y yo lideré eso, que ellos siguieran con el profesor Pinto, con su proceso, con un buen equipo. Sabe uno de que las circunstancias estaban difíciles y así como ellos me abrieron las puertas, uno tiene que ser agradecido”.

Así mismo, Teófilo Gutíerrez dejó claro que el Deportivo Cali pasa por un mal momento económico, y por ende, su salida del equipo se dio; sin dejar de lado que está agradecido con las directivas por la oportunidad de integrarlo a sus filas cuando salió del Junior de Barranquilla.