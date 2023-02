En su debut liguero, Deportivo Cali no pasó del empate ante Once Caldas, el equipo ‘verdiblanco’ fue de más a menos durante el compromiso y no logró vencer el pórtico de Eder Chaux a pesar de hacerlo figura en el partido.

Tras el empate 0-0, el entrenador Jorge Luis Pinto entregó su balance:

“Siento pena al contradecirlo: lo mejor que tuvimos fue dinámica de juego, de pronto nos faltó claridad en algunos momentos, a pesar de las múltiples opciones que tuvimos, se nos fueron largas, imprecisas y eso. Como comienzo de un torneo, el partido me gustó bastante, indudablemente que nos falta concretar, poder tener la opción y meterla, creo que la figura del partido fue Eder Chaux y también Kevin Velasco. Me gustó la propuesta del equipo, jamás rechazó el ataque, por el contrario, buscamos riesgo hasta el final, necesitábamos el triunfo, nos faltó concretar la puntada final y encontrar un gol”.

Sobre Andrés Arroyo: “Él está entrando en el equipo, siente el desgaste, el ritmo del partido en la posición que tiene. Por lo tanto, hubo varios factores para su salida. De pronto un hombre nuevo nos podía dar un poco más de aire, Michell hace esa posición”.

Su respuesta a la consulta por Jhon Vásquez: “¿Por qué no me preguntan por el resto de los jugadores que no estuvieron? ¿Y los otros 13? Tienen que preguntarme por todos. Es normal, lo de Jhon Vásquez es normal a lo de Parra, Saucedo y lo de todos, él, cuando esté en perfectas condiciones y dispuesto en nivel físico y técnico, irá a jugar, él vino a jugar, es experimentado, pero me gusta que también me pregunte por los otros”.

Acerca de los debutantes: “De lo que esperaba de ellos, hicieron mucho, jugar adelantados, presionar a Caldas, quitarle la pelota, crear volumen de ataque. Siento que hubo un desgaste total. Estoy contento en parte, pero no feliz porque el resultado que nos sirve en casa es ganar y eso nos faltó”.

Finalmente dejó su opinión sobre el VAR: “Pienso, con el debido respeto, que por momentos no debe participar ni entrar a polemizar, el criterio del árbitro es fundamental, estaba a 4 metros de la tarjeta de Arroyo y no sé el VAR qué intentó ver para parar el partido. En cambio, en una situación como la del penalti, ese aporte no lo hubo, de pronto el árbitro estaba lejos y no hubo el aporte para indicar que la falta era para penalti. En algunos casos se exagera el VAR al parar el partido, mirar, opinar y conceptuar”.