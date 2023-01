El ambiente en la órbita del Deportivo Cali parece no mejorar. Luego de un 2022 para el olvido, fruto a diversos problemas deportivos y administrativos, las dificultades continúan, y es que, la actitud del estratega al mando del plantel ‘Azucarero’ tiene cansado a más de uno, y según varios medios de comunicación colombianos, el exentrenador de Costa Rica ya tiene a su primer enemigo declarado.

El periodista Nelson Sandino, aseguró que Jhon Vásquez habría desafiado a Jorge Luis Pinto, y según testigos, su accionar pasó los limites. Además, el periodista, que habló en base a lo que le contaron sus fuentes, confesó que el jugador se fue de la sede del equipo y que, al hacer esto, Pinto no contará más con sus servicios deportivos.

Luego de los compromisos contra Academia Puerto Cabello, el DT del Deportivo Cali habló frente a los micrófonos, y mencionó: “No hubo altercado. A mi edad, después de recorrer tantos partidos, de dirigir 1250 partidos en clubes y 175 en selecciones, no me voy a poner a pelear ni a discutir. Yo ya no estoy para eso”.

Aunque en sus declaraciones desmintió dicho problema con Jhon Vásquez, se puede interpretar que Pinto quiere dejar esto atrás, y no sumar un problema más a su actual plantel, el cual, deberá empezar protagonista si no quiere entrar a conversaciones con el descenso del rentado local. En los próximos partidos, nos daremos cuenta si este supuesto problema trascendió de lo personal a los deportivo.

