Independiente Santa Fe es uno de los equipos que mejor se armó para la Liga BetPlay 2023-I y espera cumplir con los objetivos trazados tanto en lo local como en lo internacional.

(Lea también: Figura de Santa Fe se bajó del expreso y se fue volando al fútbol de México)

Uno de los nombres más rimbombantes en la plantilla del ‘Cardenal’ para esta temporada es Marlon Torres, zaguero de 26 años de edad que hasta hace unos meses era uno de los capitanes del América de Cali.

Este martes concedió una entrevista al Vbar de Caracol Radio y allí confesó la razón por la que eligió a Santa Fe y el porqué no renovó con América de Cali. Asimismo, hizo referencia a lo que sucedió con el Junior de Barranquilla, equipo con el que iba a firmar pero supuestamente no superó exámenes médicos.

Marlon Torres, sobre su fichaje a Santa Fe, salida del América y pase fallido al Junior

#YoEscuchoElVbarCaracol 🗣️”Para mi es un reto estar en Santa Fe”: Marlon Torres en el Vbar Caracol 🤔El defensor agrega las razones por las que tomó la decisión de llegar a cuadro ‘cardenal’ 📻Sintonícenos lunes a viernes de 2 a 4pm en @CaracolRadio pic.twitter.com/TfJvxE9ueb — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 25, 2023

(Vea también: [Video] “Juego donde sea”: Teófilo Gutiérrez reveló clubes grandes que lo ignoraron)

Llegada a Santa Fe: “Fueron razones muy personales y tomé esa decisión. Ya veníamos hablando con Harold (Rivera) y el presi (Eduardo Méndez) y gracias a Dios se dio la oportunidad y acá estamos”.

Fichajes de Santa Fe: “La verdad muy bien. En lo personal me siento muy bien con el grupo tanto en los grandes y los jóvenes me han recibido bien. En lo profesional hay ganas de salir campeón. Para mí es un reto. La verdad la altura siempre complica un poco y hay que ponerle el pecho a la cosa”.

No renovó con América de Cali: “Decisión mía no continuar pero porque a lo último no se pudo, porque siempre hubo la disponibilidad de negociar. Estábamos negociando, yo esperé hasta el último día que fue el 20 de diciembre, y entrené hasta el último día. No se llegó a un arreglo y seguimos nuestro camino. América y yo terminamos en buenos términos”.

Lee También

No fichó con Junior: “Nos habíamos hecho los exámenes, me dijeron que firmaba al otro día a tal hora. Salieron unas noticias en las redes, nunca me avisaron y no pasó más nada. A mí nadie me ha dicho nada. Yo le eché tierra, obviamente quería estar allá porque soy hincha desde pequeño de Junior, no se pudo, será en otra oportunidad o no y listo, esto es fútbol y ahora estamos en Santa Fe, me he sentido a gusto y me siento muy contento”.