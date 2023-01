A pesar de que se dijo que volvía a Junior, que Santa Fe lo quería, que Bucaramanga lo buscó, que fue ofrecido a otros grandes, las últimas opciones para Teófilo Gutiérrez terminaron siendo Unión Magdalena y Atlético Bucaramanga. Pero él siempre tiene que hablar y ser protagonista, por eso sus palabras sobre Atlético Nacional generaron revuelo.

En una transmisión de redes sociales, sin que muchos esperaran sus palabras, ‘Teo’ habló de que no se negaría a jugar en el ‘verdolaga’ paisa, a pesar de la rivalidad y antecedentes que tiene con este club. “Ahora mismo, yo voy pa’ donde sea, yo juego donde sea. Lo que quiero es ganar títulos. ¿Te gustaría verme con una camiseta verde y blanca [risas]? Sería bueno, para el fútbol colombiano, como se están armando los equipos”.

Obviamente, fue con risas y para ‘calentar’ el tema del anuncio con su nuevo equipo. Pero durante el mismo lunes 23 de enero, ‘Teo’ siguió dando entrevistas, y en ‘Equipo F’ de ESPN Colombia, habló de este y otros temas de mucho interés y revuelo en el FPC.

Teófilo Gutiérrez no ocultó los equipos que lo buscaron y aclaró muchas dudas

Habían dicho que Teófilo iba a estar en la presentación del Unión Magdalena, pero no apareció en el evento y él mismo confesó la situación en la que está con los directivos del ‘ciclón bananero’. Y les dejó la responsabilidad de decir si lo contratan y que ellos hagan el anuncio oficial:

“Hubo acercamiento y reunión. Estamos esperando, todavía no hay nada concreto y ojalá se pueda cerrar en estos días. Que den la noticia los que tienen que darla, los dirigentes, los dueños”.

Lo sorprendente fue lo que dijo Gutiérrez sobre Bucaramanga, ya que muchos decían que era una segunda opción y estaban cerca, pero el jugador explicó que ni siquiera había contestado la oferta que le hicieron. Y dejó entender que la oferta no era de su agrado: “Estos días tuve descanso con mi señora, que lo necesita, y apenas estoy tomando el teléfono para contestar los mensajes de los amigos y de todos”.

Pero muchos querían escuchar una aclaración de lo que dijo ‘Teo’ sobre Nacional, por eso el propio Faustino ‘el Tino’ Asprilla, que estaba en el programa de ESPN Colombia, le dijo que dijera si es real lo que dijo y que él lo ayudaría a llegar al ‘verdolaga’. Y la respuesta del barranquillero mostró que es parte de su ‘juego’: “¡Hable, hable! ¿Usted me atiende bien, por allá?”.

Después, Gutiérrez aclaró el contexto en el que habló del ‘verdolaga’:

“Fue un en vivo, al que me invitó un chico, y contesté la pregunta que mandó la fanaticada. Es una institución muy grande y le gusta pelear cosas importantes”.

El caso de Independiente Santa Fe fue uno de los que más interesó en medios y aficionados, pero parece que el desinterés fue del equipo rojo capitalino, después de escuchar lo que él pedía:

“Tuve una llamada del presidente, hablamos cordial y me dijo que quería que jugara en Santa Fe. En ese momento me hizo una propuesta y no tuve una respuesta después. Esperé que me llamara, pero hay que respetar los espacios de la gente que tiene su trabajo y sus cosas. Pude ser prudente y esperé la llamada de él, pero no llamó”.

Pero el capítulo más sonado, más repetido y muy interesante, es el de Teófilo Gutiérrez y Junior. Y aunque desde el club negaron que lo buscaron, porque la relación no terminó bien en su último paso por el club, ‘Teo’ contó que Alejandro Char lo llamó, fue antes de que empezara lo de Juan Fernando Quintero:

“Siempre hubo una posibilidad, no voy a negarlo, me llamó ‘Alex’. Pero ya son momentos de la vida, de la carrera, estoy agradecido con todos ellos, por todo lo que me brindaron. Fue mucho antes [la llamada de Alejandro Char]”.

Pero ahora, a diferencia de otras veces y episodios, Teófilo prácticamente se resignó a volver al equipo de su corazón y ni siquiera para el retiro: “Tengo que agradecerle al hincha de Junior, por el amor y el respeto que me ha tenido. Eso se lo gana uno dentro de la cancha y creo que la historia está marcada con lindos recuerdos y muchas alegrías”.

Para cerrar la particular entrevista de Teófilo Gutiérrez en ‘Equipo F’, le respondió a Adolfo Pérez con una particular afirmación sobre quedarse en el fútbol colombiano para este año: “Yes, OK”. Y en un apartado pequeño, pero novedoso, Teófilo dijo que sí tuvo contacto con el Medellín, pero no tuvo nada que ver con Giovanni Moreno, que suena para llegar al ‘poderoso’: “Tuve la oportunidad de hablar con Medellín, también. Y con ‘Gio’ no he hablado”.