Después del fallo de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que aceptó una tutela interpuesta por la defensa de Álvaro Uribe, el expresidente podrá continuar su proceso judicial en libertad. En cumplimiento de esa decisión, este miércoles 20 de agosto se expidió la boleta que deja sin efecto la medida de detención domiciliaria que había dictado la jueza Sandra Heredia.

La misma funcionaria fue quien firmó la orden de libertad del exsenador, condenado en primera instancia a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El Inpec ya fue informado y se debió trasladar a Llanogrande, lugar en el que Uribe cumplía la detención.

El expresidente recibió la boleta que oficializa su libertad y no tardó en anunciar, a través de sus redes sociales, cómo sería su primera jornada tras la suspensión de la detención domiciliaria.

Informó que a las 5:00 de la tarde estaría en Sabaneta, municipio antioqueño que ha sido escenario clave en su trayectoria política, y cumplió de inmediato.

En vivo, palabras de Álvaro Uribe

Acá, el mitin que lidera Álvaro Uribe:

