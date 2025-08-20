El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes 19 de agosto la libertad inmediata de Álvaro Uribe Vélez, al resolver una tutela a favor de su defensa y amparar su derecho fundamental a la libertad individual.

La determinación deja sin efecto la medida de aseguramiento que lo mantenía privado de la libertad, aunque no modifica la condena en primera instancia dictada por la juez 44.

Álvaro Uribe dice qué hará en libertad

Este miércoles 20 de agosto, el expresidente recibió la boleta que oficializa su libertad y de inmediato compartió en sus redes sociales lo que será su primera jornada fuera del proceso de detención.

Uribe anunció que a las 5:00 de la tarde estará en las calles de Sabaneta, municipio donde ha consolidado buena parte de su vida política. Posteriormente, asistirá a una misa en la iglesia María Auxiliadora, espacio al que ha acudido de manera recurrente en momentos claves de su carrera.

“Acabo de recibir la boleta de libertad. A las 5 pm en las calles de Sabaneta. Después misa en María Auxiliadora. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia”, escribió en su mensaje.

Acabo de recibir la boleta de libertad. A las 5 pm en las calles de Sabaneta. Después misa en María Auxiliadora. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 20, 2025

