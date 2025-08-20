La reconocida periodista fue nombrada como nueva embajadora de Colombia en Nicaragua, en medio de la polémica por la huida de Carlos Ramón González a suelo nicaragüense, debido a su papel con fuentes de Gobierno y su rol en los medios colombianos. La comunicadora venía desempeñándose como presentadora de RTVC Noticias y antes fue corresponsal de Noticias Caracol, en el archipiélago durante más de una década.

Vilma se graduó en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sede Cartagena, y además cursó Producción de Radio y Televisión. Durante años, mantuvo informados a los televidentes sobre lo que ocurría en las islas y en 2023 pasó a ser parte del sistema informativo RTVC, donde lideró la emisión central de Señal Colombia.

En palabras expresadas sobre su nombramiento, la comunicadora expresó sentirse agradecida con el presidente Gustavo Petro por el voto de confianza. “Este es el momento en el que el presidente en Consejo de Ministros me ‘chivió’ anunciando mi nombramiento. Gracias por avivar la esperanza para nuestros pescadores”, dijo Jay, quien agregó que la decisión final dependerá de la entrega del beneplácito por parte de Nicaragua.

Gustavo Petro también mencionó el proceso durante un consejo de ministros, explicando que la periodista aún está a la espera de la aceptación oficial del gobierno nicaragüense. Mientras tanto, Vilma Jay dejó claro que asume este reto confiando en la voluntad de Dios, pues considera que ese paso diplomático representa una oportunidad para seguir apoyando a las comunidades isleñas.

La Universidad Jorge Tadeo Lozano incluyó a Jay dentro de sus egresados sobresalientes en 2024. Allí, la periodista compartió su visión sobre la disciplina y la pasión como claves en su trayectoria profesional, que ahora da un giro hacia el servicio diplomático.

Por el momento, el nombramiento está en curso y dependerá del beneplácito de Nicaragua para que Jay pueda asumir oficialmente como embajadora. De concretarse, su designación marcaría un hecho simbólico para los habitantes del archipiélago, al tener por primera vez a una sanandresana en ese cargo en un país con el que Colombia mantiene una relación compleja.

