A través de su cuenta de Instagram y con palabras breves, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó a que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad inmediata.

“Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, dijo el líder del Centro Democrático al respecto.

Cabe mencionar que la decisión judicial le permite al exmandatario permanecer en libertad y no en prisión domiciliaria como lo había terminado la jueza Sandra Heredia, entretanto se conoce el veredicto del alto tribunal a si mantiene en firme la condena que se dio en primera instancia, o si esta será anulada.

Así mismo, es de resaltar que esta condena de 12 años que le fue interpuesta, sigue vigente, hasta dicha decisión.

La respuesta del Tribunal Superior de Bogotá este 19 de agosto se dio después de que la defensa de Uribe Vélez presentara una tutela para tumbar la medida de restricción de movilidad, argumentando que la jueza vulneró sus derechos fundamentales.

