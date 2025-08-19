Este 19 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor del expresidente Álvaro Uribe y ordenó su libertad inmediata, hasta que se defina en segunda instancia el fallo condenatorio que se dictó en su contra el pasado primero de agosto.

Las reacciones no se hicieron esperar y una de las más relevantes ha sido la del senador Iván Cepeda, quien no estuvo de acuerdo con la decisión del alto tribunal.

(Vea también: Uribe dio fecha límite a sus 4 precandidatos presidenciales: no quiere perder más tiempo)

“Desde las víctimas en este proceso hemos respetado y acatado las decisiones judiciales, por supuesto respetamos esta, mas no la compartimos. Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia”, dijo el senador Iván Cepeda sobre la libertad del expresidente.

Lee También

“Vendrá la apelación, vendrán las acciones que nosotros probablemente desarrollaremos, pero con toda la calma y la serenidad decimos: respetamos esa decisión y procederemos desde nuestra perspectiva con relación a lo que consideremos es pertinente”, agregó Cepeda.

La libertad del exmandatario habría caído como un baldado de agua fría para el senador, teniendo en cuenta que su nombre sonaba como uno de los más fuertes para ser precandidato presidencial.El fallo condenatorio dictado por la jueza Sandra Heredia, habría favorecido el camino de Cepeda, en caso de aspirar a ser presidente de la República.

(Vea también: “Deje de sembrar odio”: Petro y A. Uribe se dijeron de todo por asesinato de Miguel Uribe)

Incluso, desde el Pacto Histórico ya habían insistido en que Cepeda se uniera a la lista de candidatos por ese partido para pelear las elecciones.

Lee También

Cabe mencionar que pese a que Álvaro Uribe permanezca en libertad, no se anula la pena de 12 años que se dictó en su contra. Por ahora, habrá que esperar a cuál será el veredicto del Tribunal Superior de Bogotá para anular o mantener esta condena.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.