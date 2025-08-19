Este martes 19 de agosto se conoció la orden para la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de una tutela para que al expresidente le quitasen la prisión domiciliaria.

(Le puede interesar: ¿Por qué Álvaro Uribe sigue usando el celular si está en casa por cárcel? Su abogado dio los motivos)

El tribunal dejó sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia de privar de la libertad al exmandatario colombiano, mientras se define su fallo condenatorio. Pese a la decisión de revocar la prisión domiciliaria de Uribe Vélez, esto no quita la sentencia de 12 años que tiene en su contra.

La libertad del otrora gobernador de Antioquia tendrá vigencia mientras se define el fallo condenatorio en segunda instancia, al cual recurrió a través de una apelación el abogado del expresidente, Jaime Granados, luego de la decisión judicial llevada a cabo el pasado primero de agosto.

El mismo Tribunal Superior de Bogotá es el que tendrá el próximo veredicto para definir si a Uribe se le anula su condena o si se mantiene la decisión inicial.

(Lea también: Álvaro Uribe rechazó la presencia de Juan Manuel Santos en cámara ardiente: “Hipocresía”)

En un radicado, el alto tribunal mantendrá la libertad del exmandatario “hasta tanto la correspondiente sala de decisión penal de este tribunal defina el recurso de apelación interpuesto”.

“En consecuencia, disponer que el juzgado accionado de manera inmediata, expida la boleta de libertad a favor del tutelante”, sentenció el tribunal.

Álvaro Uribe Vélez fue condenado por fraude procesal y soborno en actuación penal, siendo el primer exmandatario en Colombia que recibe una sentencia de esta clase a través de la justicia ordinaria.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.