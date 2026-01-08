El presidente Gustavo Petro ocupó la atención nacional e internacional el pasado 7 de enero por su aparición en la Plaza de Bolívar para contar que se contactó con Donald Trump, después de días de tensión diplomática entre los países. Entre lo más relevante que dejó el discurso del mandatario colombiano, fue la invitación a conversar personalmente en la Casa Blanca para abordar temas de interés común entre Estados Unidos y Colombia.

Sin embargo, más allá de lo dicho por el mandatario y también de la reacción de Trump en sus redes sociales, hubo reacciones que se volcaron a varios elementos simbólicos que portaron Gustavo Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti.

Uno de los aspectos más comentados fue la chaqueta militar que lució Petro durante su discurso. La prenda pertenece a la marca Alma de aviador, fundada por Johnny López, piloto retirado de la Fuerza Aérea, hoy Fuerza Aeroespacial Colombiana. López explicó que la creación de la marca surgió de la necesidad de personalizar chaquetas con parches representativos de los clubes y escuadrones en los que voló a lo largo de 24 años de servicio.

En las redes sociales de la marca se señala que la chaqueta utilizada por el mandatario es un tributo al helicóptero Blackhawk UH-60, descrito como símbolo de poder y precisión estadounidense. La reseña destaca que el diseño busca reflejar fortaleza y determinación, y resalta su carácter exclusivo. La tienda de la marca está ubicada en el centro comercial Gran Estación de Bogotá.

Entre las reacciones a la prenda estuvo la del periodista Julio Sánchez Cristo, quien incluso interrogó a Benedetti sobre el porqué el mandatario decidió usar la prenda. “¿De dónde salió esa chaqueta? ¿Qué hace el presidente Petro, uno de los más grandes enemigos del imperialismo, con una chaqueta gringa?“, dijo el periodista en entrevista con el ministro del Interior.

En respuesta, Benedetti dijo que tiene la misma incógnita y que vio la chaqueta justo cuando el mandatario estaba atendiendo la llamada con Trump. “Yo me di cuenta de la chaqueta cuando estaba sentado atendiendo la llamada y yo le hice la misma pregunta”, dijo el ministro. Así las cosas, aún está la incógnita sobre la decisión de tener la prenda para hablar de su llamada con el mandatario estadounidense.

Otro detalle que despertó comentarios fue la gorra que llevaron tanto Petro como el ministro del Interior, Armando Benedetti. Ambos usaron accesorios con la imagen de un muñeco de trapo que el presidente había compartido previamente en su cuenta de X. Benedetti lució una versión negra, mientras Petro llevó una blanca, lo que generó reacciones entre usuarios. El mandatario explicó días antes que el muñeco representaba su convicción de creer en el pueblo.

